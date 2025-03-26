CNN Türk canlı yayınında skandal.. Arayıp özür dilediler

CNN Türk, Türkiye Komünist Partisi'ni (TKP) 'terör örgütü' ilan eden bir grafiği ekrana yansıtınca ortalık karıştı. TKP'nin sert tepkisi sonrasında CNN Türk'ten partiye "özür telefonu" gitti.

Görsele tepki gösteren TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstermişti.

Bir paylaşım daha yapan Okuyan, görsel yayınlandığı sırada ekranda olan CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ’ın kendisi arayarak özür dilediğini söyledi.

Özür dileyenlere teşekkür eden Kemal Okuyan, CNN Türk'ün yayın politikasına yönelik eleştirisini ise "Kendilerine de söyledim, biz elbette öncelikle partimize dönük bir yanlışa müdahale ettik ama daha büyük yanlışlık bir toplumsal tepkiyi 'terör' koduyla vermek ve her tür örgütlenmeye 'terörist' sıfatı yakıştırmak" sözleriyle yöneltti.