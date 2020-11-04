CNN Türk ekranlarında dilinin ucuna geldi ama söyleyemedi

CNN Türk'te Donald Trump ile Joe Biden arasında gerçekleşen ABD seçimleri masaya yatırıldı.

Programın konuklarından Can Baydarol, CNN İnternational'ı izlediğini ve kanalın Trump aleyhine yayın yaptığını belirtti.

Sunucu Uğur Önver ise "Karşısında da FOX News var. Hayret kendi medyasını nasıl kurmamış Trump. Aynı şey gibi, Berlusconi gibi" ifadelerini kullandı.

Uğur Önver'in bu ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.