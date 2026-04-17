CNN Türk ekranlarında skandal yayın! Ahmet Hakan ile Hakan Bayrakçı şarkı tartışmasına girdi!

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullara düzenlenen saldırılar, Türkiye gündemini sarsarken CNN Türk ekranlarında Hakan Bayrakçı ile Ahmet Hakan nın Pink Floyd’un "Another Brick in the Wall" şarkısını tartıştı. Türkiye bir yandan evlatlarına ağlar diğer yandan ise şiddet olaylarına tepki gösterirken bu canlı yayın büyük tepki topladı.

Hakan Bayrakçı: "Hoca, Çocukları Rahat Bırak Demek Masum mu?"

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, 1970’lerin kült şarkısı "Another Brick in the Wall" üzerinden bir eleştiri getirdi.

Bayrakçı, "Dünya çapında en çok dinlenen şarkılardan biri, Pink Floyd'un 'Öğretmen, kontrol istemiyoruz' dediği şarkıdır. Bu anlayışın sonuçlarını tartışmalıyız" dedi.

Ahmet Hakan: "Bu Şarkı Sadece Tek Tip İnsan Yetiştirmeye Karşı"

Moderatör Ahmet Hakan ise Bayrakçı’nın bu yorumuna itiraz ederek şarkının savunmasını yaptı. Hakan, "Bu aslında masum bir şarkı. Adamlar orada 'fabrikasyon, tek tip insan yetiştirmeyin' mesajı veriyor, sistemi eleştiriyor" ifadelerini kullandı. Bayrakçı ise "Bu kadar masum mu?" diyerek polemiği sürdürdü.

"Another Brick in the Wall" ne anlatıyor?

Tartışmaya konu olan şarkı, Pink Floyd’un 1979 tarihli efsanevi albümü **"The Wall"**un en önemli parçası. Roger Waters tarafından kaleme alınan eser, aslında üç bölümden oluşuyor:

Sistem Eleştirisi: Şarkının meşhur 2. bölümü, özellikle yatılı okullardaki katı ve taciz edici eğitim yöntemlerine karşı bir protesto niteliği taşıyor.

Mecazi Duvar: Şarkı, başkahraman Pink'in travmalarını (babasının ölümü, baskıcı öğretmenler, aşırı korumacı anne) kendi etrafına ördüğü bir "duvarın tuğlaları" olarak sembolize ediyor.

Yasaklar ve İsyana Teşvik: Şarkının klibinde çocukların kıyma makinesinden geçerek klonlara dönüşmesi, birçok ülkede otoriteye başkaldırı olarak görülmüş ve bu nedenle dönem dönem yasaklanmıştı.