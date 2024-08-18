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CNN Türk yönetiminden Hande Fırat'a makas

CNN Türk yönetiminden Hande Fırat'a makas
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AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen CNN Türk'te dikkat çeken değişimler yaşandı. Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü adlı program da haftada bire düşürüldü.

Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) ve CNN Türk'ün tepe yönetiminde değişiklikler yaşandı.

A Haber İstihbarat Şefi olarak çalışırken CNN Türk Haber Koordinatörlüğü görevine getirilen Kubilay Gülbek, CNN Türk'ten alınarak Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü yapıldı.

A Haber haber müdürü iken CNN Türk Genel Yayın Koordinatörlüğü'ne getirilen Murat Yancı ise Bora Bayraktar'ın yerine CNN Türk Genel Müdürü oldu.

Yaşanan değişiklikler sonrası Hande Fırat'ın "Gece Görüşü" isimli programı haftada bire düşürüldü. Fırat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Benimle alakası yok, CNNTürk yönetimine sorun" dedi.

Fırat paylaşımında şunları söyledi:

"Bu kadar yorum sonrası açıklama yapmam gerekiyor sanırım. Benlik bir sorun yok ! Sorularınızı benim ellerimle yıllar önce kablolarını çektiğim, yıllarca her kademesinde yöneticilik yaptığım yeni CNNTÜRK yönetimine sorun"

Etiketler hande fırat cnntürk cnn türk gece görüşü
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