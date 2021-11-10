Simge Fıstıkoğlu’nun Youtube kanalına konuk olan usta gazeteci Coşkun Aral, ''Reha Muhtar haberciliği aşağıya çekti'' dedi.

Simge Fıstıkoğlu’nun Youtube kanalında “Hayat Okulu”na bu hafta, savaş muhabiri, belgeselci, Haberci programının yapımcısı, İz TV’nin kurucularından Coşkun Aral konuk oldu. Polis muhabiri olarak gazetecilik mesleğine başlayıp, binlerce kilometre yol kat ederek, dünyanın en ücra köşelerini, bilinmeyen yaşamları görüntüleyen, savaşların acımasız yüzünü fotoğraflayan Coşkun Aral kendi macerasını Simge Fıstıkoğlu’na anlattı.

“Güney Lübnan’da, 'yarın bu adamı kurşuna dizeceğiz, senin kaldığın evde kalsın. Yarın da fotoğrafını çek' dediler.”

“Dünyada yer çekimi olduğu sürece bir şeyi aşağı çekmek çok kolay” diyen Coşkun Aral, ntv'de çalışırken haber sunması teklif edilince ilk tepkisinin istifa etmek olduğunu söyledi. “Anchormanlık ayrı bir meslek" diyen Aral, "haberi aşağı çekti" dediği Reha Muhtar'a gösterdiği tepkiyi de anlattı. “Reha Muhtar’a ilk tepki gösterenlerden biriyim, sen show programı yap dedim. O dönemde Reha kendini savundu, şimdi yalı sahibi oldu, servet sahibi oldu” diye konuştu. Mesleği uğruna bir çok sağlık sıkıntısı yaşayan Coşkun Aral’ın çocukluk anılarından ölümle burun buruna geldiği anlara, açlıktan böcek yemek zorunda kalmasına, Savaş Ay ile birlikte donma hikayelerine pek çok bilinmeyenini anlattığı sohbetin tamamını, Simge Fıstıkoğlu'nun youtube kanalında “Hayat Okulu”nda izleyebilirsiniz.