Cumhurbaşkanı Erdoğan sokak röportajlarını hedef aldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan 10. Anadolu Medya Ödülleri törenindeki yaptığı konuşmada "Eline bir mikrofon ve bir kamera alan kendini gazeteci, muhabir sanıyor" diyerek sokak röportajcılarını hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ‘’10. Anadolu Medya Ödülleri’’ programında açıklamalarda bulundu.

Basın özgürlüğü konusunda "Manşetlerle çarpışa çarpışa geldik. 30 yıl öncesinin manşetlerine bakarsanız Türkiye'nin nereden nereye geldiğini göreceksiniz. Eski imtiyazlı statülerini kaybedenler itiraz edecek ama Türkiye bugün 2002 öncesine göre daha özgür, daha zengin ve tartışmasız çok daha serbest bir medya ekosistemine sahip. bu özgürlük ortamı çoğu zaman sorumsuzluk seviyesine gidiyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında sosyal medyada oldukça popüler olan sokak röportajlarına da değinen Erdoğan "Eline bir mikrofon ve bir kamera alan kendini gazeteci muhabir sanıyor. Şahit olduk, bu şahıslar, sokak röportajı altında sokaklarda adeta terör estirmektedirler. Mikrofonu kapan millete hakaret etme cüretini kendinde buluyor. Her stetoskop takana doktor demiyorsak eline mikrofon alan herkes gazeteci değildir. Para kazanmak, üç beş tık almak gibi bahaneleri asla geçerli mazeret görmeyiz." dedi.