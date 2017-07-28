Cumhuriyet davasında karar çıktı

Cumhuriyet Gazetesi yazar ve çizerlerine yönelik açılan davanın ilk duruşması bugün verilecek olan ara kararla bitecek. Avukatların savunması bitti. Savcı mütalaasını açıklamak üzere yarım saat süre istedi. Ardından savcı mütaalasını verdi. Musa Kart dahil 5 kişi için tahliye talep etti. Akın Atalay, Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel için tutukluğunun devamını istedi.



Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre Cumhuriyet Gazetesi davasında alınan savunmalar ve taleplerin ardından duruşma savcısı taleplere ilişkin mütalaasını açıkladı. Başsavcıvekili Hacı Hasan Bölükbaşı, gazeteci Kadri Gürsel, Ahmet Şık, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Önder Çelik, Hakan Kara ve Kemal Aydoğdu' un tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Savcı, Güray Öz, Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Turhan Güney ve Bülent Utku'nun ise tahliyesini istedi.

Savcı gazeteci Ahmet Şık'ın savunmasında kullandığı ifadeler için suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Ayrıntılar geliyor

Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarına yönelik açılan davanın 5. ve son oturumu bugün yapılıyor. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada avukatlar ve sanıklar tahliye taleplerine ilişkin söz aldı. Söz alan avukatlardan Ali Rıza Dizdar, sanıkların özgürlüklerinin kısıtlanmasını gerektiren delillerin dosyada olmadığını söyleyerek, “Derhal beraat kararı verilmelidir” dedi. Mahkeme Başkanı ise, derhal beraat kararı koşullarının oluşmadığını belirterek bu talebi reddetti.

Kadri Gürsel’in avukatı İlkan Koyuncu ise, müvekkilinin 9 aydır tutuklu olduğunu hatırlatarak, “Cemaat örgüttür diyen Kadri Gürsel sanık, Fethullah Gülen'in kitaplarını okudum diyen tanık” ifadelerini kullandı.

BYLOCK’LU DENİLEN TELEFON KARAKOLA AİT ÇIKTI

Hikmet Çetinkaya’nın avukatı Burak Oder ise, müvekkilinin Bylock'lu telefondan aranmış olmasının delil olamayacağını söyleyerek, “Hikmet Çetinkaya iddianameye göre Bylock'cu bir polis memuru ile görüşmüş. Numarayı aradığımız da karşımıza karakol çıktı” dedi.

“AHMET ŞIK’IN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ TALEP EDİYORUM”

Ahmet Şık’ın avukatı Can Atalay ise, “Ahmet Şık’ın özgürlüğünü talep ediyorum” dedi. Duruşmanın devam ettiği sırada dışarıda ise “Cumhuriyet okuma eylemi” yapıldı. Ellerinde Cumhuriyet Gazetesi’nin bugünkü sayısı olan grup sesli bir şekilde gazeteyi okudu. Adliye önünde bekleyen kalabalık grup saat 17.00’da da özgürlük nöbetine başlayacaklarını duyurdu.

SAVCI BEKLENİYOR

Davada avukatların savunması bitti. Savcı mütalaasını açıklamak üzere yarım saat süre istedi.