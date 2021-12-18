Cumhuriyet gazetesinde peş peşe istifalar

Cumhuriyet gazetesinde Aykut Küçükkaya'nın görevden alınmasının ardından 3 isim daha istifa etti.

Cumhuriyet gazetesinde sular durulmuyor. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın görevden alınması kararına tepki gösteren Cumhuriyet çalışanları bir açıklama yapmış ve yönetime çağrıda bulunmuşlardı.

Yönetimden bu yönde herhangi bir açıklama gelmeyince Yayın Koordinatörü Serkan Ozan, Yazıişleri editörü Cafer Kurt ve muhabir Hazal Ocak gazete ile yollarını ayırdı.

Cumhuriyet yazarı Mustafa Kemal Erdemol da ağır eleştirilerle Twitter'dan istifa ettiğini duyurmuştu.

Gazeteden bugün de istifa haberleri geldi. Yazıişleri Editörü Münevver Oskay, portal sorumlu haber müdürü Ozan Alper Yurtoğlu ve editör Bilal Çelik gazeten ayrıldıklarını açıkladı.