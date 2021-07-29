Cumhuriyet gazetesinde sürpriz istifa! Genel Yayın Yönetmeni bıraktı

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, "27 yıldır büyük bir gururla çalıştığım gazetem Cumhuriyetten, 3 yıldır yürüttüğüm Genel Yayın Yönetmenliği görevimden istifa ediyorum" açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, istifa ettiğini duyurdu.

Küçükkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "27 yıldır büyük bir gururla çalıştığım gazetem Cumhuriyetten, 3 yıldır yürüttüğüm Genel Yayın Yönetmenliği görevimden istifa ediyorum" dedi.

Küçükkaya, "Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun tarafından Türkiye Gazeteciler Sendikası'yla başlayacak toplu iş sözleşme görüşmeleri öncesi sendika üyesi olan editoryal kadrodaki arkadaşlarımı sendika üyeliğinden istifa ettirmem, bu yönde görüşmeler yapmam istenmiştir" dedi. Küçükkaya, "Cumhuriyet'e büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarımdan ve gazetem Cumhuriyetle özdeşleşmiş sendikadan yana alıyorum" ifadelerini kullandı.

Küçükkaya'nın açıklamasının tamamı şöyle:

"7 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen vakıf toplantısında yönetim kurulu üyelerinin oybirliğiyle Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirildim. 3 yıldır bu görevi büyük bir onur ve gururla yürüttüm. Yazıişleri ekibimle birlikte gazetecilikte, habercilikte büyük başarılara, ödüllere imza attık. En büyük mutluluğun 27 yıldır Cumhuriyet ailesinin bir üyesi, emekçisi olmamdır.

Bu hafta başında Cumhuriyet Vakfı Başkanı Sayın Alev Coşkun tarafından, "Türkiye Gazeteciler Sendikası'yla başlayacak toplu iş sözleşme görüşmeleri öncesi sendika üyesi olan editoryal kadrodaki arkadaşlarımı sendika üyeliğinden istifa ettirmem, bu yönde görüşmeler yapmam" istenmiştir. Gelinen noktada olay "ya çalışma arkadaşların istifa edecekler ya da sen genel yayın yönetmenliğini bırakacaksın" çizgisine geldi.

Cumhuriyet Gazetesinin savunduğu ilkelere yakışmayan, emek ve sendika karşıtı tavır nedeniyle tercihimi yazıişleri ekibimden, Cumhuriyet'e büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarımdan ve gazetem Cumhuriyetle özdeşleşmiş sendikadan yana alıyorum. Bugün (29 Temmuz 2021) itibarıyla 27 yıldır büyük bir gururla çalıştığım gazetem Cumhuriyetten, 3 yıldır yürüttüğüm Genel Yayın Yönetmenliği görevimden istifa ediyorum.

Bugüne kadar hep desteğini hissettiğim Cumhuriyet ailesine, çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla..."