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Cüneyt Özdemir, Okan Bayülgen'e ''Medya pavyonu bakire konsomatrisi'' dedi

Cüneyt Özdemir, Okan Bayülgen'e ''Medya pavyonu bakire konsomatrisi'' dedi
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Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube yayını yapan gazetecilere ‘merdiven altı’ benzetmesi yapan Okan Bayülgen’e sert sözlerle yanıt verdi.

Okan Bayülgen’in YouTube’daki gazetecilere yönelik sert eleştirilerine tepki yağmaya devam ediyor. Bayülgen, Saba Tümer’in programında yaptığı açıklamalarda YouTube’da yayın yapan gazetecileri "merdiven altı işlere yönelmiş kişiler" olarak tanımlamış ve bu gazetecilerin başarı elde edemeyip büyük kurumlarda görev alamadıklarını iddia etmişti.

Özellikle Bayülgen’in "Koskoca adamların bir de oradan abone çıngırağına basarsanız falan demesi çok ayıp" şeklindeki sözleri büyük tepki toplamıştı.

Bayülgen, YouTube’daki gazetecilerin "sirk palyaçoları" gibi davranmalarını ve kendilerini küçük düşürdüklerini ima ederken, aynı zamanda bu kişilerin kazançlarını eleştirmişti. Bu açıklamaların ardından Cüneyt Özdemir, Bayülgen’e sert bir yanıt verdi.

Özdemir, Bayülgen’in kibirli tavırlarına dikkat çekerek, "Şu kibre bakar mısınız? Aslında Okan Bayülgen’in bu kibri yeni değil. Ama biz YouTube’da yayın yapan gazetecilere merdiven altı demek yerine, önce kendi durumu hakkında düşünmeli" ifadelerini kullandı.

Bayülgen’e yönelik, "polemik palyaçosu", "medya pavyonu bakire konsomatrisi", "hadsiz" gibi ifadeler kullanan Özdemir’in yanıtı şöyle:

"Şu kibre bakar mısınız? Aslında Okan Bayülgen'in bu kibri yeni değil. Ama biz YouTube'da yayın yapan gazetecilere merdiven altı, kendisine de tıp mezunu tanımlaması yaptığı için hak ettiği cevabı vermeliyiz. Hele bak sen şu medya sirkinin polemik canavarı palyaçosuna, hele bak sen şu Kuki'ye diyelim isterseniz.

YouTube'da yayın yapan gazetecilerin o büyük kurumlara tenezzül etmediği için buralara geldiğimizden Okan Bayülgen'in belki de haberi yok.

Yılların medya kurdu, farkında da polemik canavarı olduğu için bir polemik çıkar mı diye bakıyor. Biz o kurumlardaki koltukları bırakıp buraya geldik. Ya da o kurumlardaki duruşlarımızdan dolayı işlerimizden atıldık.

Biliyoruz ki bunları beklerken bizlerden bir cevap bekliyor. Şarkıcı polemikleri gibi ucuz magazinin bir parçası olmak istiyor. Ekrandaki ömrünü biraz daha uzatmak istiyor. Ama coğrafya kaderdir. Medya pavyonu bakire konsomatrisinden böyle şeyler dinlemek de var kaderimizde.

Al Okancığım... Sana istediğin polemiği verdik. Hadsize had bildirmek öksüze kaftan giydirmek gibidir. Kelle koltukta YouTube'da yayın yapan gazetecilere laf etmekse ne senin boyuna yeter ne giydiğin elbiseyi doldurmaya yeter."

Etiketler okan bayülgen cüneyt özdemir sirk palyaçoları medya pavyonu bakire konsomatrisi hadsiz polemik palyaçosu
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