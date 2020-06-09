Cüneyt Özdemir'den Adalet Bakanı'na: Hadi çözün, 3 yıldır o koltuktasınız

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü konuk etti. Cüneyt Özdemir cinayete kurban giden çok sayıda kadının ismini Bakan Gül'e sayarak "Siz bu konuyu çözemiyor musunuz? Çözmek için ne yapmak gerekiyor acaba? Kökten bir çözüm için?" sorusunu yöneltti.

Bakan Gül de Özdemir'in sorusuna, "Cüneyt Bey gerçekten virüsten beter bir durum. Alçakça, vicdansızca, canice, tüm bu menfur saldırılar bu asla kabul edilir bir durum değil. Bu bir toplumsal sorun, bir insanlık sorunu." şeklinde cevap verdi.

Cevap sonrası Cüneyt Özdemir, Bakan Gül'ü "Peki eksik olan ne Abdulhamit Bey? Bunu sizin çözmeniz gerekmiyor mu? Siz Adalet Bakanı'sınız hadi çözün. 3 yıldır bakın o koltukta oturuyorsunuz." sözleriyle eleştirdi.

İşte Gazeteci Cüneyt Özdemir ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül arasında geçen o konuşma:

"DAHA BÖYLE YÜZLERCE KADIN ADI SAYABİLİRİM"

Cüneyt Özdemir: Bir iki isim saymak istiyorum size Sayın Gül. Ayşe Paşalı, Özgecan Aslan, Ceren Özdemir, Şule Çet, Muhterem Evcil, Emine Bulut, Değer Deniz, Eylem Pesen, Gülay Yaşar, Tuğba Genç. Daha böyle yüzlerce kadın adı sayabilirim. Türkiye'de kadına şiddet meselesi bir türlü çözülemiyor. Bu saydığım isimlerin hepsi sevdiklerini söyleyen sevgilisi, kocası ya da takıntılı sapığı tarafından öldürülen kadınlar. Siz bu konuyu çözemiyor musunuz? Çözmek için ne yapmak gerekiyor acaba? Kökten bir çözüm için?



"VİRÜSTEN BETER BİR DURUM"

Bakan Gül: Cüneyt Bey gerçekten virüsten beter bir durum. Alçakça, vicdansızca, canice, tüm bu menfur saldırılar bu asla kabul edilir bir durum değil. Bu bir toplumsal sorun, bir insanlık sorunu. Bir aile içi mahremden öte hepimizin yüreğini yakan bir mesele. Bu konuda çok önemli mevzuat değişiklikleri, yasal düzenlemeler yapıldı. Hatta Anayasa gerekse Anayasa'yı da değiştirir şeklinde, nitekim orada da değişiklikler yapıldı. Her türlü bu anlamda mevzuat var. Ancak sorunun temeline inip bu anlamda ortak bir şekilde sivil toplum, medya, tüm toplum olarak buraya karşı şiddetli şekilde karşı durmamız gerekiyor. Bu hususta özellikle yargı sürecinde olsun, kolluk olsun, tüm idari olarak her türlü çalışmalarla yapılıyor ama yine canımızı yakan hadiselerle karşı karşıya geliyoruz.

"SİZ ADALET BAKANI'SINIZ HADİ ÇÖZÜN"

Cüneyt Özdemir: Peki eksik olan ne Abdulhamit Bey? Bunu sizin çözmeniz gerekmiyor mu? Siz Adalet Bakanı'sınız hadi çözün. 3 yıldır bakın o koltukta oturuyorsunuz.

"BU KONUDA HER TÜRLÜ ÇALIŞMA YAPILIYOR"

Bakan Gül: Evet yargı tabi sonuç. Kişi mesela bir hadise oluyor. Hiç bir sabıkası yok. Hiç bir suçu yok. Karısıyla ilgili yargıya, emniyete başvurmamış, şikayet olmamış ama bakıyorsunuz çekip vurup öldürüyor. Yani burada toplumsal olarak bu konuda hem farkındalık hem eğitim hem sosyal olarak tüm sivil toplum kuruluşları ortak dayanışma, bu konuda her türlü çalışma yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'ndan aldığımız verilerde İçişleri'ninin de önemli tedbirleri oldu.