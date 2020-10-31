Deprem sonrası sosyal medyaya damga vuran konuşma

İzmir’de yaşanan depremin ardından şok atlatılırken ilk değerlendirmeler de hep Türkiye’deki binaların dayanıklılığı üzerine oldu.

Ancak FOX Ana Haber’e çıkan Profesör Övgün Ahmet Ercan canlı yayında çarpıcı ifadeler kullandı.

Ercan konuşmasında, “Bir ülkede ekonomi ne kadar bozuksa deprem o kadar öldürücü olur. Deprem yoksulun sorunudur. Bunu bilelim. Dolayısıyla bir ülkede yoksulluğu yenmedikçe depremlerin adı ölüm olur” dedi.