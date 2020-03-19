Playboy dergisi koronavirüs nedeniyle basılmayacak

Playboy dergisi, korona virüsü nedeniyle tedarik sorunları yaşanmasından dolayı ABD baskısını sona erdirdiğini duyurdu. Playboy Enterprises CEO’su Ben Koh, “Bu hafta ABD raflarında yerini alacak ve dijital olarak erişilebilecek Bahar 2020 sayısının, bu yıl ABD’deki son basılı sayı olmasına karar verdik” dedi. 2021’de özel baskılar yapmayı uman şirket, “yeni medya odaklı bir program” doğrultusunda hazırlanan içeriklerle ilerlemeyi planlıyor.

Sputnik’te yer alan habere göre, Playboy Enterprises CEO’su Kohn tarafından duyurulan gelişmeye göre, derginin dijital ortamda yayınlanması konusunun bir süre şirket içinde tartışıldığını, ancak dünya çapında patlayan korona virüsü salgınının bu kararı hızlandırdığını belirterek, “Korona virüsü salgınının içerik üretimi üzerinde yol açtığı aksama ve tedarik zincirinde yaşanan problemler daha açık ve net hale geldikçe, şirket içerisinde yaptığımız tartışmayı hızlandırmak zorunda kaldık: The Playboy Interview, 20Q, the Playboy Advisorve Playmate pictorials da dahil olmak üzere, tüm içeriğimiz için dijital bir yayın programına geçeceğiz” dedi.

ÖZEL BASIMLAR OLACAK

“Medya tüketim alışkanlıklarının bir süredir değişmekte olması şaşırtıcı değil, basılı içeriklerimiz okurlarımızın sadece bir kısmının eline ulaşıyor” diyen Kohn ayrıca, özel basımlar, ‘en kışkırtıcı içerik üreticileriyle’ ortaklıklar ve koleksiyonlar gibi alanlarda ‘çeşitli yeni biçimlerde’ basılı yayın faaliyetine devam edeceklerini açıkladı ve “Basılı yayın bizim nasıl başladığımızı gösteriyor, baskı her zaman bir parçamız olacak” dedi.



