Disney Plus'ın Türkiye'deki yayın tarihi belli oldu

Disney Plus'ın Türkiye'de yayın hayatına başlayacağı tarih belli oldu.

Fox Türkiye'den yapılan açıklamada, Disney Plus'ın yaz aylarında hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Disney+ bu yaz Türkiye'de! Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic ve çok daha fazlasını bir arada sunan, dünyanın en sevilen hikayeleriyle dolu yepyeni bir platforma hazır olun" ifadelerine yer verildi.

10 yıl süreyle yayın yapma hakkı tanınan Disney Plus'ın, nisan ayında 8 projenin çekimlerine başlayacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda Halit Ergenç, Aras Bulut İynemli, Engin Akyürek, İrem Helvacıoğlu, Şahan Gökbakar, Hande Erçel, Pınar Deniz gibi birçok isimle anlaşma sağlandığı belirtilmişti.