  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Dizilerin yeni bölümlerinin neden yayınlanmadığı belli oldu

Dizilerin yeni bölümlerinin neden yayınlanmadığı belli oldu

Dizilerin yeni bölümlerinin neden yayınlanmadığı belli oldu
Güncelleme:

Ramazan Bayramı haftasında pek çok dizinin yeni bölümünün yayınlanmamasının arkasındaki neden belli oldu.

9 günlük bayram tatilinde çoğu dizi yeni bölümlerini yayınlamazken verilen fragmanlar da tarihsiz verildi. Bu hafta Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti gibi diziler yayınlansa da aynı gün yayınlanması gereken Arka Sokaklar'dan tutun da Can Borcu, Şakir Paşa Ailesi ve Deha dizileri son anda iptal edildi. Birsen Altuntaş, dizilerin yeni bölümlerinin iptal edilme nedenini açıkladı.

Altuntaş, düşük reklam geliri nedeniyle dizilerin yeni bölümlerinin iptal edildiğini duyurdu. Dizilerin yayın kuşağı boyunca bölüm maliyetlerini çıkabilecek kadar reklam toplayamaması nedeniyle yeni bölümler birer birer iptal edildi. Buna göre hafta sonu yalnızca TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı ve Teşkilat ile Kanal D'deki Piyasa'nın final bölümü gösterilecek.

'Şakir Paşa Ailesi' bu hafta da yayınlanmayacak

Geçtiğimiz hafta Ramazan Bayramı nedeniyle bir haftalık yayın arası verilmişti ve yeni bölümün 6 Nisan Pazar günü yayınlanacağı duyurulmuştu.

Ancak dizide 'Cevat' karakterine hayat veren oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun boykota destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınması ve 3 Nisan’da adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, yapımı yeniden gündeme taşıdı.

Yaşanan gelişmelerin dizinin çekim sürecini etkileyip etkilemeyeceği merak edilirken, “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisinin resmi X (Twitter) hesabından yapılan açıklamada, yeni bölümün 13 Nisan’a ertelendiği duyuruldu.

 

 

Etiketler dizi yeni bölümler televizyon dizileri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Instagram'a dalıp gitti, 5 aylık bir bebek hayatını kaybetti! Instagram'a dalıp gitti, 5 aylık bir bebek hayatını kaybetti! Prof. Dr. Naci Görür ''250 senelik periyot doldu'' diyerek uyardı: ''Depremin eli kulağında!'' Prof. Dr. Naci Görür ''250 senelik periyot doldu'' diyerek uyardı: ''Depremin eli kulağında!'' Sağanak ve dolu facia getirdi: 12 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var Sağanak ve dolu facia getirdi: 12 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var Şans eseri bulduğu hazine için ödenen ücreti az bulup mahkemeye başvurdu Şans eseri bulduğu hazine için ödenen ücreti az bulup mahkemeye başvurdu Kulislere bomba gibi düşen iddia: Erdoğan'dan Zafer Partisi'ne ittifak daveti! Kulislere bomba gibi düşen iddia: Erdoğan'dan Zafer Partisi'ne ittifak daveti! Genç çift yüzlerce ağaçlık bu ormanı birlikte yazdıkları bir kitapla oluşturdu Genç çift yüzlerce ağaçlık bu ormanı birlikte yazdıkları bir kitapla oluşturdu Bakan ''bakacağız'' demişti; baktılar: Elektriğe dev zam geldi! Bakan ''bakacağız'' demişti; baktılar: Elektriğe dev zam geldi! İslam Memiş'in gram altın için yaptığı fiyat tahmini ''yok artık'' dedirtti İslam Memiş'in gram altın için yaptığı fiyat tahmini ''yok artık'' dedirtti Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Erdoğan'ı ve Bahçeli'yi öve öve bitiremedi! Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Erdoğan'ı ve Bahçeli'yi öve öve bitiremedi! Türkiye'nin en renkli buluşması böyle görüntülendi... Türkiye'nin en renkli buluşması böyle görüntülendi...
AK Partili isim, fotoğraflarıyla isimleriyle ünlüleri ''boykot edilecek mallar'' ilan etti! AK Partili isim, fotoğraflarıyla isimleriyle ünlüleri ''boykot edilecek mallar'' ilan etti! Tepkilerin odağındaki Cem Yılmaz'dan dikkat çeken açıklama Tepkilerin odağındaki Cem Yılmaz'dan dikkat çeken açıklama Bu dev asansör sayesinde 2 mahalleyi birbirine bağladılar Bu dev asansör sayesinde 2 mahalleyi birbirine bağladılar Deprem panelinde rezalet: Prof. Dr. Naci Görür salonu terk etti Deprem panelinde rezalet: Prof. Dr. Naci Görür salonu terk etti Berna Laçin'den Erdoğan'ı hem kızdıracak, hem de mutlu edecek boykot çağrısı Berna Laçin'den Erdoğan'ı hem kızdıracak, hem de mutlu edecek boykot çağrısı Kar yağışı geri geliyor: Hava 9 derece birden soğuyacak! Kar yağışı geri geliyor: Hava 9 derece birden soğuyacak! Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'un sürpriz sevgilisi herkesi şaşırttı Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'un sürpriz sevgilisi herkesi şaşırttı İstanbul girişinde korkunç kaza: Bir araç TIR'ın altına girip paramparça oldu İstanbul girişinde korkunç kaza: Bir araç TIR'ın altına girip paramparça oldu Mutfak tüpüne de katmerli zam geldi: 580 TL'den 1.010 TL'ye yükseldi! Mutfak tüpüne de katmerli zam geldi: 580 TL'den 1.010 TL'ye yükseldi! Türkiye'nin masal diyarına benzeyen cennetinin ünü dünyaya yayıldı Türkiye'nin masal diyarına benzeyen cennetinin ünü dünyaya yayıldı