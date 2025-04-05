Dizilerin yeni bölümlerinin neden yayınlanmadığı belli oldu

Ramazan Bayramı haftasında pek çok dizinin yeni bölümünün yayınlanmamasının arkasındaki neden belli oldu.

9 günlük bayram tatilinde çoğu dizi yeni bölümlerini yayınlamazken verilen fragmanlar da tarihsiz verildi. Bu hafta Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti gibi diziler yayınlansa da aynı gün yayınlanması gereken Arka Sokaklar'dan tutun da Can Borcu, Şakir Paşa Ailesi ve Deha dizileri son anda iptal edildi. Birsen Altuntaş, dizilerin yeni bölümlerinin iptal edilme nedenini açıkladı.

Altuntaş, düşük reklam geliri nedeniyle dizilerin yeni bölümlerinin iptal edildiğini duyurdu. Dizilerin yayın kuşağı boyunca bölüm maliyetlerini çıkabilecek kadar reklam toplayamaması nedeniyle yeni bölümler birer birer iptal edildi. Buna göre hafta sonu yalnızca TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı ve Teşkilat ile Kanal D'deki Piyasa'nın final bölümü gösterilecek.

'Şakir Paşa Ailesi' bu hafta da yayınlanmayacak

Geçtiğimiz hafta Ramazan Bayramı nedeniyle bir haftalık yayın arası verilmişti ve yeni bölümün 6 Nisan Pazar günü yayınlanacağı duyurulmuştu.

Ancak dizide 'Cevat' karakterine hayat veren oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun boykota destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınması ve 3 Nisan’da adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, yapımı yeniden gündeme taşıdı.

Yaşanan gelişmelerin dizinin çekim sürecini etkileyip etkilemeyeceği merak edilirken, “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisinin resmi X (Twitter) hesabından yapılan açıklamada, yeni bölümün 13 Nisan’a ertelendiği duyuruldu.