Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu ?

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Doğuş Yayın Grubu'yla ilgili satış iddiaları, bir kez daha konuşulmaya başlandı.

Doğuş Medya Grubu'nda geçtiğimiz Cuma günü hareketli saatler yaşanmış, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk grubun üst düzey yöneticileriyle biraraya gelmişti.

Daha önce Medyafaresi.com'un gündeme getirdiği Doğuş Yayın Grubu'yla ilgili satış iddialarını Milliyet yazarı Sina Koloğlu, köşe yazısında doğruladı.

Konu, grubun sahibi olduğu Star, NTV ve NTV Spor başta olmak üzere yayın organlarının satışıydı.

İşte daha önce gündeme gelen o haber:

Medya sektöründe taşları yerinden oynatacak bir değişikliğin detaylarına yine Medyafaresi ulaştı. Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, sahibi olduğu Star, NTV, NTV Spor'u satışıyla ilgili olarak Maslak’taki kurum binasında toplantı üstüne toplantı yapıyor.

ÜST DÜZEY İSİMLER TOPLANTIDA

Ferit Şahenk, sabah erken saatlerde geldiği kurum binasında Haber Merkezi çalışanlarıyla tek tek tokalaştı. Toplantıya, Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen ve üst düzey yöneticiler de katılıyor. Sabah saatlerindeki ilk toplantı üçüncü kattaki NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri’nin odasında yapıldı ve daha sonra ana toplantı salonuna geçildi. Toplantıda alıcı taraf ise Katarlı beIN grubu.

STAR VE NTVSPOR’DA ANLAŞILDI

Medyafaresi'ne gelen ilk duyumlara göre iki taraf Star TV ile NTV Spor’un satışı konusunda anlaştı. Ancak NTV’nin satışı konusunda hala pürüzler var. Ferit Şahenk’in elinde; Star TV, NTV, NTV Spor, Kral TV, Kral Pop, Euro Star, NTV Avrupa kanalları ile Kral FM, Kral Pop, Kral World ve NTV radyo istasyonları bulunuyor. Ferit Şahenk aynı zamanda TV8'de de Acun Ilıcalı'nın yüzde 30 ortağı ancak yönetime karışmıyor.

Lig TV'nin adını beIN Sports olarak değiştiren beIN MEDIA, şifreli platform dışında da var olmak istiyor. Satışın tamamen gerçekleşmesi durumunda bile Ferit Şahenk'in medyadan tamamen çıkması söz konusu değil. Şahenk’in satış sonrası yine beIN hisselerinden pay sahibi olması bekleniyor.

MİLLİYET YAZARI DOĞRULATTI

Milliyet Cadde yazarı Sina Koloğlu, Medyafaresi.com'un, Doğuş Yayın Grubu'na bağlı olarak yayın yapan kanalların satışı ile ilgili o iddialarını bugün köşesine taşıdı.

Koloğlu, yazısında bu kez durumun ciddi olduğunu ancak NTV'nin bu satışta olmayacağını belirtti.

İşte, Koloğlu'nun bugünkü yazısının ilgili bölümü:

Aralarında Star TV, Kral TV ve NTV Spor’un da olduğu paketin satıldığı yönünde haberler yine çıkmaya başladı. Bu sefer durum ciddi. Bu bütünüyle satış değil, pay verme.

Oran konusunda sorun vardı, sanırım çözüldü. Duyduğum NTV’nin bu ‘satışta’ olmayacağı. Doğuş Holding’in baba yadigarı kanalla ilgili herhangi bir işlemi olmayacak.