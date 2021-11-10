Dokuz ayda 103 gazeteciye saldırı

Gazeteciler Cemiyeti, bu yılın ilk dokuz ayında 100’ün üzerinde gazetecinin saldırıya uğradığını bildirdi.

Cemiyetin Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi Projesi kapsamında, temmuz-eylül dönemini kapsayan basın raporu yayınlandı.

Buna göre üç ayda 12 kent ve ilçede en az 48 gazeteci mesleklerini icra ederken silahlı, bıçaklı ve yumruklu saldırılara uğradı. Dokuz aydaki toplam sayı ise 103 oldu.

Üç ayda 15 gazeteci gözaltına alınırken, temmuz ve eylülde 49’ar gazeteci yargılandı. Ağustosta sekiz gazeteciye soruşturma açıldı.

Rapordan öne çıkanlar şöyle:

Muhalif kanallara ceza

RTÜK tarafından ilk altı ayda Halk TV, Tele 1, KRT ve Fox TV’ye 22 ceza verildi. Temmuz-eylül aylarında Tele 1’e 10 kez, Halk TV’ye biri üç kez program durdurma ve aylık gelirinin yüzde 3’ü kadar para cezası olmak üzere yedi kez, KRT’ye de beş kez ceza kesildi. Fox TV’ye de dört ceza verildi.

Tirajlar eriyor

Yıl bazında tiraj kaybı yüzde 21’i aştı. Son altı yılda gazetelerin tirajı yüzde 50 eridi.

Basılan gazete ve dergi sayısı ile toplam tiraj, 2013’ten bu yana istikrarlı biçimde azaldı, son 20 yılın en düşük seviyesine geriledi.



Tüm gazetelerin yıllık toplam tirajı ilk kez 1 milyar adetin altına indi. Temmuz-eylül aylarında yaygın gazetelerin ortalama günlük tirajı önceki üç aya kıyasla 43 bin azalarak 1 milyon 753 bine geriledi.