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  1. 15 Nisan 2017 09:47

Duayen gazeteci Selma Tükel vefat etti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Sürekli Basın Kartı sahibi, onlarca mesleki başarı ödülü ve 2007 yılı Burhan Felek Takdir Belgesi Sahibi, gazeteci Selma Tükel vefat etti.

Duayen gazeteci Selma Tükel vefat etti
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun, Selma Tükel'in ölümüyle ilgili yayınladığı mesajda “Değerli üyemiz, Selma Tükel'i kaybettik. Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Selma Tükel'i sevgi ve saygıyla anıyoruz. Selma Tükel'in ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” denildi.

Selma Tükel’in cenazesi 15 Nisan 2017 Cumartesi günü öğle namazının ardından Karacaahmet Şakirin Camisi'nden alınarak Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Selma Tükel'in özgeçmişi

1931 yılında Rize’de doğdu. Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Mesleğe 1955 yılında 20. Asır Dergisi’nde başladı. Tanin, Akşam ve Hürriyet gazetelerinde araştırmacı yazar olarak çalıştı. Yüzü aşkın dizi ve araştırma yazısı yayımlandı. Fransızca bilen Tükel evli ve bir çocuk sahibiydi.

DHA