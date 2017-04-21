Dün TRT'nin santrali bu haberle kilitlendi

Erhan Çelik ile TRT1 Ana Haber'in hızlı yükselişi devam ediyor. Özellikle Erhan Çelik geldikten sonra TRT 1 Ana Haber çok sarsıcı haberlere imza atmaya başladı. Haber merkezi aynı zamanda toplumsal duyarlılık konusunda da örnek olmaya devam ediyor. 5 yaşında kanserle mücadele eden minik Yudum'un dramında olduğu gibi. TRT 1 Ana Haber Muhabiri Yavuz Oymak kanser hastası 5 yaşındaki Yudum'um yaşam savaşını ekranlara taşıdı dün Kanserin son evresiyle mücadele eden dünyalar güzeli Yudum'un yürek yalan hikayesi Türkiye'nin dört bir yanında yankı buldu.



Yüzlerce insan yudum a yardım için Trt nin santralini kilitledi