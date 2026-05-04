Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde anlamlı anma: Gazze’de hayatını kaybeden gazeteciler unutulmadı
Haberler.com, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde "Barış İçinde Bir Gelecek İnşa Etmek" temasıyla düzenlediği programda Gazze’de hayatını kaybeden gazetecileri andı. Etkinlikte savaş bölgelerinde gazeteciliğin zorlukları ve basın özgürlüğüne yönelik küresel tehditler ele alındı. Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, gazetecilerin karanlıkta gerçeği aydınlatan rolüne dikkat çekti.

Haberler.com, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü kapsamında, bu yıl UNESCO tarafından belirlenen “Barış İçinde Bir Gelecek İnşa Etmek” teması doğrultusunda anlamlı bir anma programına ev sahipliği yaptı. Duygusal anların yaşandığı programda, Gazze’de görevlerini yerine getirirken hayatını kaybeden gazeteciler anıldı.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE GAZETECİ GÜVENLİĞİ MASAYA YATIRILDI

Haberler.com bünyesinde düzenlenen anma programına; Haber3.com Genel Müdürü Aydın Özdalga, Ömer Akkoyunlu, gazeteci Hayrunnisa Çiçek, gazeteci Esra Bayar, Haberler.com Yazı İşleri Müdürü Ayça Elal ve Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe dahil medya ve iletişim camiasından profesyoneller ve davetliler katıldı.

Programda başta Gazze olmak üzere savaş bölgelerinde gazetecilik faaliyetlerinin zorlukları, basın özgürlüğünün küresel ölçekte karşı karşıya olduğu tehditler ve gazetecilerin güvenliği gibi önemli konular ele alındı.

"KALEM KIRILIR AMA MÜREKKEP HER ZAMAN BİR YOLUNU BULUR"

Programın moderatörlüğünü Haberler.com CEO'su Dr. Sümeyra Teymur gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını yapan Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, özellikle Gazze’de görevlerini yerine getirirken hayatını kaybeden gazetecilere dikkat çekerek, basın özgürlüğünün yalnızca gazetecilerin mesleki hakkı olmadığını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

“Onlar, karanlığın ortasında ışığı tutanlardı. Kameraları kırılsa da, sesleri kısılsa da, bugün milyonlarca insan Gazze’de ne olduğunu biliyorsa, bu onların sayesindedir. Unutmayalım; kalem kırılır ama mürekkep her zaman bir yolunu bulur ve tarihi yazar.”

HABERLER.COM’DAN SORUMLU HABERCİLİK VURGUSU

Haberler.com yetkilileri, doğru bilgiye erişimin temel bir hak olduğuna dikkat çekerek; etik, sorumlu ve insan odaklı habercilik anlayışını sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Haberler.com, gelecekte de basın özgürlüğünü destekleyen ve gazetecilik mesleğinin değerine dikkat çeken sosyal sorumluluk projelerine katkı sunmayı sürdürecek.

