Dünya basını ABD-Türkiye krizini böyle gördü

İngiliz Times gazetesi, ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizine sayfalarında yer verdi. Gazete kriz için, "iki NATO müttefiki arasında on yıllardır yaşanan en büyük soğukluk" yorumunu yaptı. ABD merkezli CNN International ise krizin son dönemde Türkiye ve ABD ilişkilerine etkisini gösteren rakamlara yer verdi.



The Times'ın haberinde, Ankara'nın, tutuklanan Metin Topuz'un erör örgütü FETÖ lideri Fethullah Gülen ile bağlantısı olduğunu düşündüğüne yer verildi. Devamında ise yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gülen'e karşılık olarak Türkiye'de tutuklanan bir Amerikalı din adamının değiş-tokuş edilebileceği"yönündeki ifadesi yer buldu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'in veda basın toplantısında bazı hükümet yanlısı gazetecilere akreditasyon verilmemesi de gerilimi artıran etkenlerden biri olarak gösterildi. Bass, konsolosluk çalışanının tutuklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bazı hükümet yetkililerinin bu davayı, hukuk yolları yerine medya organları üzerinden yürütmesinden derin rahatsızlık duydum" demişti.

"1974 KIBRIS SÜRECİNDE DİP YAPMIŞTI"

Gazete, iki ülke arasındaki ilişkilerin bir önceki "dip yaptığı" dönem olarak da 1974 Kıbrıs sürecini gösterdi. ABD Savunma Bakanlığı'nın son 3 yıldır Suriye'de Kürt güçlere verdiği desteğin de ABD-Türkiye ilişkilerinin gerilme sebepleri arasında sayıldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, "Son zamanlarda yaşanan olaylar, Türk hükümetini, ABD hükümetinin Türk misyonlarının tesislerinin ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır" ifadesi ile vize engeli kararını duyurmuştu.

DÜNYA BASINI VİZE KRİZİNİ BÖYLE GÖRDÜ:

İstanbul'daki ABD konsolosluğunda bir çalışanın casuslukla suçlanarak tutuklanmasının ardından ABD ve Türkiye'nin karşılıklı olarak vize başvurularını süresiz askıya alması dünya basınında geniş yer buldu.

The Guardian: Konsolosluk çalışanının ardından ABD Türkiye’deki vize başvuru işlemlerini durdurdu. İstanbul’daki konsolosluk ekibinden Türk bir çalışanın casuslukla suçlanması ‘konsolosluk personeli güvenliği’ konusunda soru işaretleri oluşturuyor. İstanbul’da ABD konsolosluğu çalışanlarından birinin tutuklanmasının ardından ABD Türkiye’den yapılan tüm normal vize başvuru işlemlerini süresiz olarak askıya aldı.

Der Spiegel: Tutuklanan ABD çalışanı ihtilaf yarattı. ABD ve Türkiye karşılıklı olarak vize başvurularını dondurdu. Ankara’daki ABD konsolosluğu artık Türk vatandaşlarına vize vermiyor. Şimdi Türkiye’den de bu karara yanıt geldi ve iki ülke vize başvurularını karşılıklı olarak durdurdu. Washington ve ABD genelindeki tüm Türk konsoloslukları da ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya aldı. Tek istisna ise göçmenlik başvuruları olacak.

Krizden sonra ilk temas

Welt: ABD ve Türkiye karşılıklı olarak vize başvurularını sınırladı. ABD konsolosluğu Türk vatandaşlarının vize başvurularını kesin bir şekilde kısıtladı ve bunu Twitter hesabından paylaştı. Kısa bir süre sonra Türkiye’nin ABD konsolosluğundan da yanıt geldi ve iki ülke ABD konsolosluğunun bir çalışanının İstanbul’da tutuklanmasının ardından karşılıklı olarak vizeleri durdurmuş oldu.

Le Monde: ABD ve Türkiye vize hizmetlerini askıya aldı. Türkiye Pazar günü Washington’dan gelen benzer bir kararın ardından ABD vatandaşlarına vize vermeyi durdurduğunu açıkladı. Tek istisna ise göçmen vize başvuruları olacak. İki ülkeden yapılan açıklamalarda personellerinin güvenliğinin sağlanması konusunu ‘tekrar değerlendirebilmek’ için karşılıklı olarak vizelerin askıya alındığı açıklaması yapıldı.

The New York Times: ABD Türkiye’deki vize başvurularını askıya aldı ve Türkiye’den misilleme geldi. İstanbul’daki ABD konsolosluğundan bir çalışanın ABD’de yaşayan ve geçen yıl başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin arkasında olduğu iddia edilen Fethullah Gülen’e bağlı bir casus olmakla suçlanarak tutuklanmasının ardından, Ankara’daki ABD konsolosluğu personellerinin güvenliğini tekrar değerlendirmek için vizeleri askıya aldığını duyurdu.

BBC: Türkiye ve ABD konsoloslukları sırasıyla vize hizmetlerinin büyük bir kısmını askıya alarak karıştı. Washington'daki Türk Büyükelçiliği ABD hükümetinin ülkedeki Türk tesisler ve personellerin güvenliğinin sağlanması konusunu tekrar değerlendirmek zorunda olduğunu söyledi. Türkiye'de bir ABD konsolosluğu personeli darbe girişiminin arkasında olmakla suçladığı Fethullah Gülen'e bağlı bir casus olmak suçuyla tutuklandı. Karşılıklı vizelerin kaldırılması bunun ardından gerçekleşti.

CNN: CNN çalışanları Türkiye Cumhuriyetinin vize başvuru sayfasına girmeye çalıştı fakat siteye erişim engelleme mesajıyla açıldı. Mesajda "Maalesef seçmiş olduğunuz ülkenin vatandaşları e-Vize başvurusu yapmaya yetkili değildir. En yakın Türk elçilik veya konsolosluğuna başvurmanızı rica ediyoruz" yazıyor. 2016 yılında 37 binden fazla ABD vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti. Bu rakam Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2015 yılında 88 bin 301di.

Bloomberg: Diplomatik kriz tırmandı, ABD ve Türkiye ziyaretçi vizelerini durdurdu. Türk Lirası ABD ile ilişkiler bozulunca ABD doları karşısında yüzde 6dan fazla değer kaybetti. İki taraf da tesis ve personellerinin güvenliğini yeniden değerlendireceğini aktardı.

China Daily: ABD Türkiye'den yapılan vize başvurularını askıya aldı. Ankara'daki ABD Büyükelçiliği Pazar günü geç saatlerde ABD'nin Türkiye'deki tüm diplomatik kurumlarında göçmenlik dışı vize başvurularının tamamını askıya aldığını Twitter hesabından duyurdu. Açıklamada Türkiye'deki elçilik ve konsoloslukların ziyaretçi sayısını azaltmak amaçlandığını belirtildi.