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''Ece Üner ile Susma'' hakkında olay iddia

''Ece Üner ile Susma'' hakkında olay iddia

Üner'in ekibinde istifa depremi yaşandığı iddiası gündem oldu. İstifa eden gazeteciler olayların manipüle edildiğini, reyting uğruna çarpıtıldığını iddia ederek program ekibinden istifa etti.

7 yılı aşkın süredir Show Ana Haberi sunan Ece Üner, Show Haber'deki görevinden ayrılmıştı. Üner, eşi Deniz Bayramoğlu'nun Ana Haberleri sunduğu Kanal D'ye transfer olmuştu.

Haber programı formatının dışında bir programla ekranlara gelen Üner'in 'Ece Üner ile Susma' adlı programının ilk tanıtımı büyük tepki çekmişti. "Ece Üner ile Susma" için hazırlanan tanıtım filminde, bir kızın çığlıkları yürek yakmıştı. Tanıtım filminde, Emine Bulut'un kızının feryadının kullanıldığı öne sürülmüş Üner bu iddiaları yalanlamıştı.

Üner, “O çığlık, 25 Haziran’da annesini kaybeden bir kızın çığlığıydı evet, genç bir kızın, reşit bir kızın çığlıydı. O kız da isyan ediyordu. Defalarca şikayet etmişlerdi. Ben o gün, haber spikerliğini bırakıp, kariyerimi değiştirdim” demişti. Üner, acı istismarı yapmakla suçlanmıştı.

"REYTİNG UĞRUNA ÇARPITILIYOR"
Benzer nedenlerle Üner'in Susma ekibinde istifa depreminin yaşandığı iddiası gündemde. Medyatava'nın haberine göre 7 gazeteci olayların manipüle edildiğini, reyting uğruna çarpıtıldığını iddia ederek program ekibinden istifa etti.

İstifa eden 7 gazetecinin arasında ekibin şefi, deneyimli gazeteci Gökhan Kayış'ın da olduğu öğrenildi. Kayış en son, kapanan Olay TV'de sabah haberlerini sunuyordu. İstifa eden bir başka isim de yine Olay TV ekibinden deneyimli muhabir Ayça Özkan oldu.

Etiketler Ece Üner susma program
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