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Ece Üner'in yeni adresi belli oldu

Ece Üner'in yeni adresi belli oldu
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Sözcü TV'den ayrılan ekranların başarılı ismi Ece Üner yeni kanalını açıkladı.

Bir süredir Sözcü TV'de 'Sözün Gücü' programının sunuculuğunu yapan Ece Üner'in yeni adresi Halk TV oldu. Üner sosyal medya hesabından "Halk'ın en iyi bülteni için çok çalışacağız" diye duyurdu.


Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, 'Halk TV'de yeni dönem diyerek' Ece Üner'i duyurdu. Toktaş "Ece Üner yeni dönemde Halk Ana Haber ile karşınızda olacak" dedi.

Üner bu paylaşımı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Halkın Halk için Halk tarafından en doğru şekilde bilgilendirilmesi için Halk Tv ailesine katıldım."

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