EDHO'nun yeni ismi belli oldu: Başrolde Oktay Kaynarca yok!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi, Türkiye’nin ilk internet platformu Blu TV’yle anlaşması sonrasında dizinin yeni ismi belli oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi, blu tv ile anlaşmış, dizisinin yayınlanmayan 200. bölümü yenilenen montajı ve ek sahneleriyle film olacağı duyurulmuştu.

YENİ İSMİ BELLİ OLDU

İsim hakkı atv’de olan projenin yeni adı ismi de belli oldu.

Blu TV'nin yayın tarihini açıklayacağı filmin ismi 'Son Efsane' oldu.

DİZİ VERSİYONU ŞUBATTA ÇEKİLECEK

Ayrıca projenin dizi versiyonu şubat ayında çekilecek ve başrolde İlyas Çakırbeyli’ye hayat veren başarılı aktör Ozan Akbaba olacak.

Dizinin Hızır’ı Oktay Kaynarca hapiste, atv’nin “Okul Yolunda” dizisiyle anlaşan Yunus Emre Yıldırımer de yurt dışında sürgünde gösterileceği için dizide yer almayacak.