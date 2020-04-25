Ekrem İmamoğlu'na kurulmaya çalışılan tuzak deşifre oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Mersinli üreticilerden 100 ton limon aldığını açıklamasıyla ilgili, Mersin Erdemli’de Mahmut Dölek adlı ‘gazetecinin’ Erdemlili bir limon üreticisiyle kurgu bir video röportaj yaptığı ortaya çıktı.

Videoda Mahmut Dölek, röportaj yaptığı kişiye İmamoğlu 100 ton limonu nereden aldı?’ diye soruyor. Sorunun ardından da röportaj yaptığı kişiden “diyeceksin ki yandaş stokçularından aldı” şeklinde cevap vermesini istiyor.

Röportaj yapılan kişinin “Yandaş vurgusu yapalım mı? Kimden aldığını bilmiyoruz” demesi üzerine, Mahmut Dölek “Yandaş stokçusundan aldı. Tarsuslu bu adam. Yandaş stokçu, yandaş.” diyerek bir kez daha cavabın nasıl verilmesi gerektiğini anlatıyor.

Gazeteci Mine Kırıkkanat, Ekrem İmamoğlu'na kurulmaya çalışılan tuzağı ortaya çıkardı. Kırıkkanat'ın Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde, bir kameraman çiftçiyle röportaj yaparken görülüyor.

Kameramanın "100 ton çiftçilerden alınmadığını söylüyorsunuz. Peki Ekrem İmamoğlu bu 100 ton limonu nereden aldı?" sorusunu yönelttiği çiftçiye, ne cevap vereceğini de söylüyor.

Kameramanın, röportaj yaptığı çiftçiye, çiftçinin tüm itirazlarına rağmen "yandaş üreticiden aldı" demesi konusunda ısrar ettiği de görüntülerde yer alıyor.

İŞTE MUHABİRİN "YANDAŞ DE" DEDİĞİ O VİDEO: