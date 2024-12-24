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Emekli orgeneral Arif Çetin medyaya girdi

Emekli orgeneral Arif Çetin medyaya girdi
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Jandarma eski Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ekol TV Yönetim Kurulu Üyeliği'ne getirildi.

Önceki dönem Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ağustos ayında yaş haddinden emekli olarak görevinden ayrıldı. Türkiye'nin huzur ve güvenliği adına birçok başarıya imza atan Arif Çetin, askeri kariyerinin ardından bambaşka bir sektörde tecrübelerini aktarma kararı aldı. Arif Çetin Paşa Ekol TV Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi. Başarılı kariyerinde üst düzey görevlerde bulunan Arif Çetin, yeni görevinde kanalın kurumsal yapısının güçlenmesine ve stratejik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağı öğrenildi.

Etiketler arif çetin ekol tv
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