Emin Çapa Halk TV'ye geri döndü

Gazeteci Emin Çapa, bir süre önce Özlem Gürses'le birlikte ayrıldığı Halk TV'ye göre döneceğini duyurdu: Pazartesiden itibaren kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Gazeteci Emin Çapa, yaklaşık 1 ay önce ayrıldığı Halk TV'nin yönetimiyle 'geri dönüş' konusunda uzlaştıklarını duyurdu. Çapa, "Uğruna mücadele ettiğimiz ortak hedefin her şeyin üzerinde olduğu konusunda uzlaştık" dedi.

Yeniden Halk TV'ye dönme kararını sosyal medya hesabındın duyuran Emin Çapa'nın konuya dair paylaşımları şöyle: "Sevgili Dostlarım; @halktv yönetimi ile yaptığımız görüşmelerden sonra, uğruna mücadele ettiğimiz ortak hedefin her şeyin üzerinde olduğu konusunda uzlaştık. Bir kere bu konuda uzlaşınca gerisi kolay oldu. Pazartesi gününden itibaren kaldığımız yerden yeniden başlıyoruz.

Bu kararda, 'Türkiye'nin içinde bulunduğu dramatik noktada en iyi mücadele nerede verilir?' sorusunun yanıtı önemli bir yer tutuyor. 2018'de olduğu gibi, şimdi de bu sorunun yanıtı @halktvcom

.tr. Seçim sonuna kadar her iki tarafın youtube kanalında da yayın yapmayacağım.

Sevgili @siring'in aman vermez diplomatik çabaları, @baristerkoglu ve @AysenurArslantv

'ın "hadileri" @SuatToktas 'ın "en doğru yolu bulalım" çabası çok değerliydi. @cafermahiroglu

'nun "kişisel konular önemli olamaz" açık yürekliliği olmasa sonuç alamazdık."

'YOUTUBA GELİRİNİZİN YARISINI VERECEKSİNİZ'

Çapa, ayrılışının ardından, Halk TV yönetiminin kendilerinden YouTube gelirlerinin yarısını istediğini açıklamış ve 'İpin koptuğu nokta burası' demişti.