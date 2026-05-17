  3. Yandaş medyada çakarlı araç depremi! Emin Pazarcı Akşam gazetesinden kovuldu!

Kızı Avukat B.P.'nin çakarlı araçla maça gitmesiyle başlayan krizin ardından, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı'nın görevine son verildi. Sosyal medyadaki tepkiler sonrası izne çıkarılan Pazarcı, gazeteyle el sıkışarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kızı Avukat B.P.'nin çakarlı araçla Galatasaray-Antalyaspor maçına gitmesinin ardından başlayan tartışmalar, Akşam Gazetesi'nde üst düzey bir ayrılıkla sonuçlandı. Sosyal medyada büyük tepki çeken olay sonrası izne çıkarılan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı Emin Pazarcı'nın görevine resmi olarak son verildi. Pazarcı'dan boşalan Ankara Temsilciliği koltuğuna ise deneyimli gazeteci Yusuf Alabarda getirildi.

"El Sıkışarak Ayrıldık"

Olayın patlak vermesinin ardından sosyal medyadaki eleştirilere sert yanıtlar veren ve bu nedenle bir süredir kızağa çekilen Emin Pazarcı, ayrılık kararını kendisi de doğruladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Pazarcı, "Akşam Gazetesi'nden anlaşıp ve Ankara'daki arkadaşlarla el sıkışıp ayrıldım. Ankara Temsilciliğine getirilen Yusuf Alabarda'ya yeni görevinde başarılar dilerim" ifadelerini kullanarak kurumla yollarını ayırdığını duyurdu.

Akşam'da Yeni Dönem: Yusuf Alabarda Kimdir?

Emin Pazarcı'nın ayrılışıyla birlikte Akşam Gazetesi Ankara Temsilciliği görevini üstlenen Yusuf Alabarda, gazetedeki köşe yazarlığına da devam edecek. Aynı zamanda SAVTEK Dergi Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Alabarda, yeni dönemde başkentteki tüm haber akışını ve gazetenin Ankara faaliyetlerini koordine edecek.

Kararın ardından TürkMedya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Bayraktutar’a teşekkür eden Alabarda, ilk açıklamasında "Asırlık çınar Akşam Gazetesi'nin Ankara Temsilciliği görevine getirildim, Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı

