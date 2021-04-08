Enişte şiddeti! Canlı yayında birbirlerine girdiler

Kardeşlerinden boşanmadığı gerekçesiyle eniştelerini darp eden kardeşlerin aileleri canlı yayında birbirine girdi.

"Kardeşimizden boşan” diyerek eniştelerini acımasızca darp eden kardeşlerin tutuklanmalarının ardından aile canlı yayında birbirine girdi.

Tutuklanan kardeşlerden M.U. eşi E.U., anne F.U. ve kızları E.A. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına canlı bağlandı.



'Kışkırttığım için vurdu'

E.U., enişteye uygulanan şiddet olayının perde arkasını anlattı. Eniştenin sabıkalı olduğunu söyleyen U., önceden yaralama olayında tutuklandığını belirtti. Anne F. U. ise kızının damadı tarafından sürekli şiddete maruz kaldığını, son tartışma esnasında da darp edildiğini anlattı. Açıklamaların ardından yayına bağlanan E.A. ise ailesiyle arasının iyi olmadığını belirttikten sonra ailesini suçladı.

E.A., eşiyle son tartışmalarında yaşanan şiddet için “kışkırttığım için bana vurdu” ifadesini kullanması üzerine üzerine anne, kızının baskı altında olduğunu söyleyerek, damatları tarafından tehdit edildiklerini anlattı.