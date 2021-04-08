  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Enişte şiddeti! Canlı yayında birbirlerine girdiler

Enişte şiddeti! Canlı yayında birbirlerine girdiler

Kardeşlerinden boşanmadığı gerekçesiyle eniştelerini darp eden kardeşlerin aileleri canlı yayında birbirine girdi.

"Kardeşimizden boşan” diyerek eniştelerini acımasızca darp eden kardeşlerin tutuklanmalarının ardından aile canlı yayında birbirine girdi.

Tutuklanan kardeşlerden M.U. eşi E.U., anne F.U. ve kızları E.A. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına canlı bağlandı.

'Kışkırttığım için vurdu'

E.U., enişteye uygulanan şiddet olayının perde arkasını anlattı. Eniştenin sabıkalı olduğunu söyleyen U., önceden yaralama olayında tutuklandığını belirtti. Anne F. U. ise kızının damadı tarafından sürekli şiddete maruz kaldığını, son tartışma esnasında da darp edildiğini anlattı. Açıklamaların ardından yayına bağlanan E.A. ise ailesiyle arasının iyi olmadığını belirttikten sonra ailesini suçladı.

E.A., eşiyle son tartışmalarında yaşanan şiddet için “kışkırttığım için bana vurdu” ifadesini kullanması üzerine üzerine anne, kızının baskı altında olduğunu söyleyerek, damatları tarafından tehdit edildiklerini anlattı.

Etiketler canlı yayın kavga enişte
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kongreye de katılmıştı! AK Partili isim koronavirüsten öldü!
Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ''baş imam'' istifa etti!
Türkiye Ramazan'da kapanacak mı? Gözler Bilim Kurulu toplantısında
AB Konseyi Başkanı Michel'den ''Erdoğan'la fotoğraf'' açıklaması
Burçin Terzioğlu: ''Yaptıklarımdan çok utanıyorum!''
Otomobil markalarının Nisan ayı kampanyaları belli oldu
Türkiye'nin ''1 Numaralı'' memurunun maaşını açıkladı
Sen Çal Kapımı'ndan da final kararı
Pandemide talep artınca kaçınılmaz zam geldi!
Simge Sağın'dan klip için cesur pozlar