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  3. 23 Eylül 2020 12:48

Erdil Yaşaroğlu, karikatürlerini paylaşanları uyardı

Erdil Yaşaroğlu'nun karikatürlerini paylaşan kişilere 18 bin TL telif davası açacağı iddia edildi. Sosyal medyada yer alan iddialar ardından pek çok kişi Erdil Yaşaroğlu, etiketiyle paylaşım yapmaya başladı.

Erdil Yaşaroğlu, karikatürlerini paylaşanları uyardı
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Erdil Yaşaroğlu ve Selçuk Erdem'in sosyal medyada karikatürlerini paylaşan herkese 18 bin liralık telif davası açacağı iddia edilmişti. Tepkiler üzerine Erdil Yaşaroğlu'ndan açıklama geldi. Erdil Yaşaroğlu telif iddialarına Twitter adresi üzerinden yanıt verdi.

İddialar yalanlayan Erdil Yaşaroğlu şu açıklamayı yaptı:

"Arkadaşlar merhaba, biz karikatürcüler internette paylaşılan her karikatürümüze dava açıyoruz diye yanlış bilgiler dolaşıyor. Sosyal medyadan sevdiğiniz karikatürlerimizi paylaşabilirsiniz. Bu bizi mutlu eder. Biz sadece izin almadan, ticari amaçlarla karikatürlerimizi yayımlayan kişi ve kurumlara karşı telif haklarımızı savunuyoruz. Dergilerin yaşaması, yeni karikatürlerin çizilmesi ve yeni karikatüristlerin yetişmesi için haklarımızı korumaya çalışıyoruz. Sevgiler."

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