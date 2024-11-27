Erdoğan talimat vermişti: RTÜK'ten Arka Sokaklar'a ''tarikat'' cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bazı televizyon kanallarına para cezası kesti. Halk TV'ye verilen cezanın gerekçesi ''Devlet Bahçeli'' hakkında yapılan haber oldu. Arka Sokaklar dizisine ise ''tarikat'' sahnesi nedeniyle ceza uygulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, ''3-5 kendini bilmezin reyting yapmasına müsaade etmeyiz.'' diyerek RTÜK'ün tedbir alması gerektiğini belirtmişti.

Radyo ve Televizyon üst Kurulu (RTÜK) haftalık olağan toplantısında yine muhalif medya organlarına ceza yağdırdı.

Kurul ayrıca yasa dışı bahis reklamlarına ilişkin olarak ise Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ve EXXEN kanallarına ceza verdi.

ARKA SOKAKLAR'A 'TARİKAT' CEZASI

İzleme gündemiyle toplanan RTÜK'ün masadaki ilk raporu Kanal D’de yayınlanan “Arka Sokaklar Dizisi”ydi. Toplantıda, dizi sahnelerinde "toplumdaki inançların yalnızca bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtıldığı, dini bir grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkâr söylemlerde bulunduğu şeklindeki görüntüler yayıncılık ilkelerine aykırı" bulundu.

Yayınlanan sahnelerle "toplumda dini değerlerin suiistimal edilmesine yol açıldığına" kanaat getiren Üst Kurul, Kanal D’ye üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

TV8 VE EXXEN'E YASADIŞI BAHİS REKLAMI CEZASI

Ticari iletişim yayını dosyasını açan RTÜK, önce reklam süresi kurallarına uymayan TV 8’e yaptırım uyguladı. Ardından yasadışı bahis reklamları ve özendirici görüntüler RTÜK’ün gündemine girdi.

Hem milli maç hem de Lille - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçındaki yasa dışı bahis reklamları sebebiyle TV8 ve EXXEN’e üst sınırdan para cezası uygulandı. S SPORT +’ın Leganes - Real Madrid Futbol Karşılaşmasında 6112 sayılı Kanun’da yer alan “Yayın Hizmetleri, …alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar oynamayı özendirici nitelikte olamaz." ilkesini ihlal ettiğinden yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

DİZİLERE 'ŞİDDET' CEZALARI

Star TV’nin “Sahipsizler”, NOW’un “Yabani” isimli dizileri ile Show TV'nin “Deha” dizisi kadına yönelik olanı başta olmak üzere şiddet içeren sahneleri nedeniyle üst sınırdan yaptırım gördü. Dizilere ayrıca milli ve manevi değerlere aykırılıktan da işlem yapıldı.

ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kimi zaman cahiller, kimi zaman az okumuşlar, kimi zaman da bilginin peşinden koşarken hikmeti ıskalamış yarım akıllılar medya üzerinden gençleri yanlış yönlendiriyor. Tek tük istisnai olumsuz örneklerden bütün dindarlara hakaret edilmekte, vakıflar, dernekler, tarikatlar linç edilmekte, dini ve dindarlar yıpratılmaktadır.

Tıpkı 28 Şubat dönemindeki gibi belli toplumlarımız adeta öcü gibi gösterilmekte, tahrik edilmektedir. Buna sessiz kalmamız mümkün değildir.

3-5 kendini bilmezin reyting yapmasına müsaade etmeyiz. Bu tür girişimler milli güvenlik sorunudur, RTÜK başta olmak üzere bu konularda hızlı tedbirleri ele almalıdır.

İlim ve mesuliyet sahibi her kardeşimizin bu saldırılara karşı sağlam bir direniş hattı kurmasını savunuyorum. Alimlerimiz en hassas konuları medya ve sosyal medyaya taşımak suretiyle tehlikeli bir yola giriyor.

Kötü örnekler toplumda umudun kararmasına sebep oluyor. Din adamlığıyla şovmenlik aynı kisvede bulunamaz. Şöhret hastalığı samimiyetin ortadan kalkmasına neden olur. Bunun vebali ağırdır. Topluma örnek olması beklenen kişilerin şöhret uğruna samimiyetten uzaklaşması iki cihanda hesap verilemez ağır bir vebaldir."