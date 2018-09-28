Erdoğan ve Merkel'den Can Dündar açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. İki lider görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya'da yaşayan Can Dündar'ın, basın toplantısına akredite edilmesine rağmen toplantıya katılmadığı görüldü.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya'ya ilk devlet ziyaretini gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'le bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel yaklaşık bir saat süren çalışma yemeğinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi.

MERKEL'İN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

"Bu görüşme öncesinde de Türk bakanlarla önemli konuları ele aldılar. Sayın Ekonomi Bakanı Peter Altmaier de Türkiye'ye gidecek. İşbirliğimizin arttırılması için bir ofis açılacak, çaba sarfedilecek. Göç konusunda büyük bir başarı sağladı. İdlib konusunu da konuştuk. Bu konuda Rus ve Fransız cumhurbaşkanlarıyla bir görüşme gerçekleştireceğiz. Avrupa Birliği'nin sığınmacılar için ayırdığı parayı da bürokratik engelllere takılmadan ihtiyacı olan yerlere gönderilmesi için çaba sarfedilecek. Türkiye'deki Alman okullları da görüşüldü. İyi ilişkilere sahip olmak ortak stratejik hedefimiz."



"Şunu söyleyebilirim PKK Almanya'da yasaklanmıştır. Bugün yapılan görüşmede ele alınmadı ama daha önceki toplantılarda ele alındı. FETÖ konusunu ciddiye alıyoruz ama daha çok bilgiye ihtiyacımız var. FETÖ'yü PKK'yla bir tutmak için daha fazla kanıta ihtiyacımız var. Bahsedilen bazı şahısların Almanya'da olup olmadığından bile emin değiliz."

"Şimdi ben aramızdaki nasıl konuştuğumuzu size tek tek anlatacak değilim. Bu konuları somut olarak tek tek ele alıyoruz. Bazı görüşmeler kısmen uzun ele alınıyor. Enver Altaylı bu vakalardan biri, toplamda beş vaka var. Titizlikle bu konuları ele alıyoruz."

ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIRBAŞLARI:

Merkel'in konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'le yarınki buluşmada etraflıca görüşme fırsatı bulacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vize serbestisi konusundaki 6 kriteri en kısa zamanda yerine getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"Tüm Alman makamlarına misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Merkel'le görüşmemmizde bir süredir çalışmayan işbirliği mekanizalarını işler kılma konusunda fikir birliğine vardık. İkili ilişkileri etraflıca ele alma fırsatı bulduk. Kendileri ile yarın sabah bir araya gelerek bu konuları görüşme fırsatı bulacağız."

"Milletimizin desteği ve direnişi sayesinde bir darbe girişimiyle hedeflerinden saptırıldık. Darbeciler güçlü demokrasiyi rafa kaldırmayı başaramadılar. Darbe girişimi sonrası FETÖ ve uzantılarıyla mücadele için OHAL uygulamasına gittik. 2 yıl boyunca yoğun bir çaba sarfettik, önemli başarı sağladık. 24 Haziran sonrası bu uygulamayı da kaldırdık. Ülkemiz yeniden reform ve ilerleme yoluna girmiştir."

"Vize serbestisi konusunda kalan 6 kriteri en kısa zamanda yerine getirmeyi planlıyoruz. Katılım müzakerelerinin canlandırılması hem Türkiye hem AB'nin faydasına olacaktır. Almanya'nın vereceği desteğe de büyük önem veriyoruz."

"Türkiye bölgesel konularda ciddi sorumluluk üstleniyor. Almanya ile benzer bir yaklaşıma sahibiz. Şu an itibariyle 3,5 milyon mülteci ülkemizde misafir edilmekte. Almanya'nın Suriye meselesinin insani boyutuna gösterdiği hassasiyet nedeniyle memnuniyetimi ifade etmek isterim. Türk ekonomisinin sağlam temeller üzerinde kurulu olduğunu Sayın Merkel'e izah ettim. Dönemsel dalgalanmaların yapısal tedbirler sayesinde sınırlı kaldığını tekrar ifade etmek isterim."

"Bizler Almanya ile derin ekonomik bağları önemsiyor. Kazan-kazan anlayışı içinde daha da gelişmesini istiyoruz. İki ülke ilişkilerini özel kılan en önemli unsurlardan biri. Almanya'da 3,5 milyona varan soydaşlarımızın varlığıdır. Eşit katılım temelinde entegrasyonlarını teşvik ediyoruz."

"Almanya'dan FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle daha güçlü beklentimizi Sayın Merkel'le görüşmemizde etraflıca ele aldık. Son dönemde yapılan açıklamalardan duyduğumuz memnuniyeti ifade ettim."

"Yargı bağımsızlığı konusundaki alınacak kararlara saygı duyulmasını ifade etmem demokrasiye inanmış ülkelerin en doğal hakkıdır."

"Binlerce PKK terör örgütü mensubu Almanya'da bulunuyor. FETÖ'nün de yine yüzlerce mensubu bulunuyor. Gerek istihbarat teşkilatlarının müşterek çalışmasıyla ve birbirimize özgüvenle bunu teslim etmemiz işimizi kolaylaştıracaktır. Aramızda suçluların iadesi anlaşması var. Bu türleri yakalayıp teslim etmek ülkelerimizin huzuru için güvenlik noktasında önem ifade ediyor.

"Ne ben Almanya'nın hukuk sistemini eleştirme hakkına sahibim ne de sizler. Türk yargı sistemini eleştirme hakkına sahipsiniz. Bizler de kendi ülkemde bile beğenmediğim kararlar olmuştur. Şu anda Türkiye'de yargı sisteminin Alman vatandaşları hakkında tutuksuzluk kararını aldığı kişiler olmuştur. Enver Altaylı'yı tanır mısınız? Geçmişinde bu kişinin neler olduğunu bilir misiniz? Türkiye'nin istihbarat sistemi içinde dolaylı yer aldığını bilir misiniz diye sorsam? Ne gibi işlevler görmüş, Türk yargısı bu kişiyi niçin tutuklamış. Biz yargıya saygı duymak durumundayız.

Yarınki görüşmemizi Türkiye-Almanya arasındaki ekonomik ilişkiler noktasında önemsiyorum. Bu ilişkileri gündeme taşıyacağız. Bu sürecin çok önemli olduğuna inanıyorum. İleri teknoloji, dijital dönüşümde, savunma sanayiine yönelik atılacak adımlar var. Bu ortak adımlarla bölgede ciddi bir performansı sergileyecektir."

CAN DÜNDAR SORUSU

Merkel: "Ben adli yardımlaşma ilgili söz konusu bütün konuları ele almak istemiyorum. Gazeteci Dündar konusunda belirli ihtilafların olduğu açıkça ortada. Kendisinin bu konuda olmaması tamamen kendi kararıdır. Çok sayıda gazeteci burada bulunuyor. Bundan ötürü bütün gazeteciler tek tek soru soramıyoruz. Can Dündar'ın kendisi katılmama kararı vermiştir. Kendisi hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'yla aramızda fikir ayrılıkları olduğunu burada teyit edebilirim. Çok sayıda vakayı çözüme ulaştırdık."

Erdoğan: "Türk yargısı bırakılması gerekli olanları tutuksuz yargılanmak üzere de olsa bırakmıştır. Son söylediğiniz kişiye gelince Can Dündar'ın bir ajan olduğunu, devletin sırlarını ifşa etme durumunda olan bir kişi olduğunu 5 yıl 10 aya mahkum edildiğini biliyorsunuzdur. Aradaki bir boşluğu fırsat bilerek kaçarak Almanya'ya gelmiştir. 5 yıl 10 ay mahkumiyeti vardır. Devletin sırlarını ifşa etmiştir, bu suç teşkil eder. Suçluların iadesini yapmış bir ülkeyiz. Böyle bir suçlunun iadesini istemek en doğal hakkımızdır. Mahkumiyet kararı kesinleşmiş kişinin iadesini istedik. Böyle bir şey benim başıma ben veririm bakmam. Can Dündar devletin sırlarını ifşa eden bir ajan."

CAN DÜNDAR BASIN TOPLANTISINA KATILMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında gazetecişerden biri yaka paça dışarı atıldı. Öte yandan basın toplantısına akredite edildiği açıklanan Can Dündar'ın salonda bulunmadığı görüldü.



BASIN TOPLANTISI ÖNCESİ CAN DÜNDAR KRİZİ

Berlin'de bugün resmi temaslarına başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan gazeteci Can Dündar ile ilgili kriz çıktı. Can Dündar'a Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Erdoğan'ın yapacağı basın toplantısı için akreditasyon verilmesi diplomatik gerilime yol açtı.

Federal Basın Dairesi'nin (BPA) Dündar'ın akreditasyon talebine onay vermesine Türk heyetinin tepki gösterdiği, Alman tarafının ise geri adım atmak istememesi üzerine tansiyonun tırmandığı öğrenildi.

Can Dündar önceki gün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Neden Türkiye'de cezaevlerinde gazetecilerin değil teröristlerin olduğunu söylediğini" sormak istediğini belirterek bu kişilerin "terörist değil gazeteci" olduklarını kolayca kanıtlayabileceğini ifade etmişti.

Türk heyetin Alman makamlarına, Dündar'ın ortak basın toplantısına alınması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısını iptal etmeyi tercih edebileceğini ilettiği belirtildi.

Dündar, Alman haber ajansı dpa'ya verdiği mülakatta Erdoğan'ın ziyareti sırasında Başbakan Merkel ile düzenleyecekleri ortak basın toplantısında Erdoğan'a soru sormayı planladığını söylemişti. Dündar, Başkan Erdoğan'a "Neden Türkiye'de cezaevlerinde gazetecilerin değil teröristlerin olduğunu söylediğini" sormak istediğini belirterek, bu kişilerin "terörist değil gazeteci" olduklarını kolayca kanıtlayabileceğini ifade etmişti.

ERDOĞAN ASKERİ TÖRENLE KARŞILANDI

Dün Almanya’daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir arayan gelen ve resmi temaslarına da bugün başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı’nda askeri törenle karşılandı. Liderlere heyetlerin tanıtımının ardından iki ülke marşları okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeri kıtayı selamlamasının ardından Steinmeier ile ikili görüşmeye geçti. İki lider, daha sonra heyetlerarası görüşme gerçekleştirecek.

STEINMEIER'DEN GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMA

Almanya Cumhnurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, görüşme öncesi basına yaptığı açıklamada, ziyaretin iki NATO üyesi arasında buzları eritmesini umduğunu söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ziyaretin, ilişkilerin normalleşmesi anlamına gelmediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Buna daha çok yolumuz var ama bu bir başlangıç olabilir" dedi.

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