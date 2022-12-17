Ergin Konuksever'i kaybettik

Türkiye'nin ilk savaş muhabirlerinden ve Deniz Gezmiş'in yakın arkadaşlarından Ergin Konuksever hayatını kaybetti.

Deniz Gezmiş’in parkalı fotoğrafını çeken ve Mahir Çayan’a mavi kazağını veren fotoğraf sanatçısı Ergin Konuksever, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'nin ilk savaş muhabirlerinden fotoğraf sanatçısı Ergin Konuksever, 85 yaşında hayata veda etti. Konuksever, Deniz Gezmiş'in parkalı fotoğrafını çeken kişi olarak biliniyor. Aynı zamanda Konuksever, bir röportajında o parkayı kendisinin verdiğini de anlatmıştı.

68 hareketinin önemli isimlerinden Deniz Gezmiş'in yakın dostu da olan Konuksever, fotoğrafın hikayesini şöyle anlatıyordu: "O zamanlar NATO’da görev yapan çok subay arkadaşım vardı. Parka getirirlerdi bana. Bende birkaç tane olurdu, biri de Deniz’in payına düştü! 17 Mart 1971’de Deniz’i aylar sonra görmüştüm. Birkaç cümle konuşmak istedim ama onu hızla götürdüler. Sadece deklanşöre basabilmiştim. Çektiğim fotoğraf ile aslında Deniz’e veda etmişim. Parkasının içinde dimdik duruyordu. Şimdi bu fotoğrafa baktığımda boğazım düğüm düğüm oluyor."

"Öldürülğünde o kazak vardı"

Konuksever, öte yandan Mahir Çayan'a da mavi kazağını veren kişi. Aynı röportajda Konuksever, konuya dair şunları söylüyor: "Cezaevinde ziyaret ettiğim Mahir Çayan’a verdiğim mavi renkli kazağın öyküsü daha trajiktir. Üşüdüğü için verdim. Kızıldere’de öldürüldüğünde üzerinde o kazak vardı, delik deşik olmuştu."

Ergin Konuksever kimdir?

Ergin Konuksever 1937’de Samsun'da doğdu. Konuksever’in, çocukluk ve gençlik yılları Kurtuluş, Şişli semtinde geçti. Şişli Terakki Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü bölümünden mezun olan Konuksever, 1956 yılında Vatan Gazetesi’nde mesleğe adım attı. 1956 yılında Ahmet Emin Yalman’ın çıkarttığı “Vatan” gazetesinde başladığı gazetecilik yaşamını “Yeni Sabah”, “Hürriyet”, “Akşam”, “Günaydın”, “Cumhuriyet”, “Milliyet” gazetelerinde sürdürdü. Konuksever, Sovyetler Birliği’nin, Afganistan’ı işgali, İran-Irak, Arap-İsrail, ABD-Irak savaşlarında tarihi fotoğraflar çekti.

1968 kuşağının öğrenci eylemlerini, Kanlı Pazar'ı, Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve arkadaşlarını, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nı fotoğrafladı. Basın şeref kartı sahibi ve mesleki birçok ödülü bulunuyor.