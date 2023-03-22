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Erişim engeli haberine de erişim engeli geldi

Erişim engeli haberine de erişim engeli geldi
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Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nun yayınlandıktan saatler sonra erişim engeli getirilen köşe yazısına "erişim engeli getilri" haberine de erişim engeli getirildi.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, geçen hafta perşembe günü yayımlanan 'Ne deprem ne sel, felaket sizsiniz!' başlıklı yazısında AK Parti'den milletvekili aday adayı olan Doğan Çelik'le ilgili köşe yazısına mahkemden erişim yasağı kararı getirilmişti.

Söz konusu erişim engeli haberini duyuran habere de erişim engeli getirildi. 

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