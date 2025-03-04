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Ersan Şen ve Fuat Uğur canlı yayında birbirine girdi: ''Diyanet gibi dalga geçiyorsun''

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Prof. Dr. Ersan Şen ile gazeteci Fuat Uğur TV100'de ekrana gelen Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında yoksulluk ve hayat pahalılığı konuşulurken birbirine girdi. Şen, Uğur'a "Diyanet gibi dalga geçiyorsun" dedi, Uğur'un yanıtı ise "Bu boş muhabbet. Ekonomiden anlamıyorsun, kahve geyiği yapıyorsun" dedi.

TV100'de ekrana gelen Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında Ersan Şen, ile Fuat Uğur birbirine girdi. Şen "Sen halkın mı yanındasın, zenginin yanında mısın? Bana bunu anlatacaksın" diyerek tepki gösterdi. Erdoğan Aktaş'ın "Konumuz bu değil" diyerek uyarmasına rağmen ikili arasındaki hararet daha da büyüdü.

Ersan Şen "Size göre zengin yaşasın. Yoksul dibe vursun. Çocuğuna et yedirmeyi bırak. Bulgura, makarnaya devam etsin. Sen avokado üzerinden Diyanet gibi dalga geçiyorsan, yanlış yerde dalga geçiyorsun. Milletle, emekliyle, işçiyle, memurla dalga geçme... Kopuyorsun, sen de Diyanet gibi dalga geçiyorsun. Avokadoyu söyleyen ben değilim, Diyanet... Sen Fransa'da 0.99 cente muz yiyen Fransız çocuğunun yanında Türkiye'de niye 70-80 liraya muz yediğinin hesabını yapacaksın. Sen bunu söyleyeceksin. Vatandaşa 'Aç kal' mı diyorsun. Ne diyorsun 14 bin 500 TL alan emekliye? Sen sınıf mücadelesinde kendini nereye koyuyorsun? Yoksulun mu yanındasın zenginin mi yanındasın? Sen hakça paylaşımın yanında değilsin ki... Sen sınıfların verdiği kavganın yanında değilsin. İnsanın tuzu kuru olunca konuşup dalga geçer gibi böyle... Diyanet avokado önerdi, ne diyorsun? Git Diyanet İşleri Başkanı'na anlat. Muz söylüyoruz, beyefendi 'Muzu bilmiyorum' diyor. Sen mandalina da bilmiyorsun, protein de bilmiyorsun, herhalde sadece karbonhidratla besleniyorsun."

Fuat Uğur da "Bu boş muhabbete dönüşür.. Böyle ekonomi tartışılmaz... Senin ekonomi bilgin yeterli değil. Ekonomi bilgin sıfır bence. Ekonomiden anlamıyorsun, kahve geyiği yapıyorsun. Sokaktaki insan daha iyi konuşuyor ekonomiyi... Ben fiyatları biliyorum. Ben çarşıda pazardayım, her yerdeyim. Çarşıdan pazardan çıkmıyorum. Ben vatandaşın ne sorunlar yaşadığını biliyorum. Sen bilmiyorsun. Senin gelir düzeyin vatandaşın ne sorunlar yaşadığını bilmeye uygun değil. Sen çarşı pazara gitmiyorsun, ben gidiyorum... Ekonomiyi daha biliyorum. Sen popülizm yapıyorsun" yanıtını verdi.

İkili arasındaki tartışma son bulmayınca Erdoğan Aktaş, çareyi reklama girmekte buldu.

Etiketler fuat uğur ersan şen canlı yayın yoksulluk kavga ekonomi tartışma erdoğan aktaş
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