Ersin Düzen'e canlı yayında küfür şoku

Now Spor ekranlarında Efsane Futbol isimli programı sunan Ersin Düzen canlı yayında gelen mesajı okurken farkında olmadan küfredince mesajı kendisine gönderen izleyiciye çok sert bir tepki gösterdi.

Bundan yıllar önce Fatih Portakal'a FOX TV ekranlarında haber sunarken yapılan canlı yayındaki küfürlü mesaj rezaletinin bir benzeri bu sefer Now TV ekranlarında Now Spor'un sunucusu Ersin Düzen'in başına geldi. 

Ersin Düzen canlı yayında programa gelen mesajları okurken bir okuyucunun yaptığı mide bulandıran küfürlü kelime oyununun kurbanı olurken tepkisi de sert oldu.

Programa mesaj gönderilen ve "Aydın'dan Yılmaz K. İzmir Dar***cık köyünden selamlar..." ifadelerinin yer aldığı mesajı canlı yayında okuyan Ersin Düzen "Bu komik mi? Bence hiç komik değil, siz gülmeye devam edin. Bundan dolayı gülüp eğleniyorsanız gülmeye devam edin hiç problem değil" diyerek tepki gösterdi.

