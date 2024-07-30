Ersin Düzen'in yeni kanalı belli oldu

Spor medyasının ünlü ismi Ersin Düzen'in yeni yayın dönemindeki adresi belli oldu.

Ekranların tanınmış yüzü Ersin Düzen, Gülseven Medya Grubu'ndaspor yayınları koordinatörü olarak görev yapacak.

tv100, Ersin Düzen’in liderliğinde spor haberleri ve futbol programlarında yenilikler yapmayı planlıyor.

Ayrıca, dijital yayıncılığa da yatırım yaparak sektörde yeni bir marka yaratmayı hedefleyen Gülseven Medya Grubu, bu atılımıyla dikkat çekmeyi amaçlıyor.

1992 yılında yerel bir radyoda program yaparak medya dünyasına adım atan Ersin Düzen, 1997 yılında Star Tv’de profesyonel kariyerine başladı. Atv, Ntv, Ntv Spor, TRT 1 ve TRT Spor’da hazırlayıp, sunduğu futbol programları ve maç anlatımlarıyla adından her zaman başarıyla söz ettiren Düzen, 2021’de dijital yayın dünyasına geçti. Ünlü sunucu önce Vole son olarak da Sports Digitale youtube kanallarında program yaptı.