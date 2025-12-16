  1. Anasayfa
  3. Eski Habertürk çalışanından Mehmet Akif Ersoy ifşası!

Eski Habertürk spikeri Nur Köşker'in tacizle suçladığı Mehmet Akif Ersoy hakkında bir iddia da eski Habertürk TV çalışanı T.A.'dan geldi. T.A., Ersoy ile son görüşmesini anlatırken ''sınır ihlali niteliği taşıyan davranışlarda bulunmuştu'' dedi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve uyuşturucu testi pozitif çıkan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Ersoy'un eski çalışma arkadaşı T.A., Ersoy ile son görüşmesini anlatırken ''sınır ihlali niteliği taşıyan davranışlarda bulunmuştu'' ifadelerini kullandı. 

T.A.'nın paylaşımı şöyle:

"Uzun yıllar çalıştığım Habertürk TV'de, Akif'in de uzunca bir dönem prodüktörlüğünü yaptım. Kanaldan ayrıldıktan sonra kendisiyle dostluğumuz pekişmiş ve görüşmeye de devam etmiştik; ancak son görüşmemizde, bana yönelik istemediğim ve sınır ihlali niteliği taşıyan davranışlarda bulunmuştu. Bu olayın ardından da kendisiyle tüm iletişimi sonlandırmıştım.Geçtiğimiz dönemde Habertürk TV ile yaptığım iş görüşmesi de olumlu sonuçlanmışken, Genel Yayın Yönetmenliği görevine kendisinin getirilmesinin ardından işe giriş sürecim durduruldu. Yaşadığım durumu sesimi duyurabileceğimi düşündüğüm bazı yöneticilerle paylaşmıştım; ancak kendisinin kanalda önemli bir pozisyonda olması nedeniyle, Habertürk TV'de çalışamayacağım tarafıma iletilmişti.Bugün görüyorum ki yalnız değilim.

Kadınların iş yaşamında maruz kaldığı sınır ihlalleri ve bunun bedelini kariyerlerimizle ödemek zorunda bırakılmamız, yaşananların ardından kimsenin yanımızda durmaması pahasına susmamalıyız.

Kimse de susmasın.

Gün gelir devran döner diye diye geçirdim o günlerden sonra şu devran döndü ya, şükür."

NUR KÖŞKER AÇIKLAMA YAPMIŞTI

New York'ta yaşayan eski Habertürk spikeri Nur Köşker, Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından Tarkan Kaleli'ye yaptığı açıklamada, Ersoy tarafından sistematik olarak tacize uğradığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı.

Köşke şunları söylemişti:

"Benim evli olduğum dönemden başlayan ve çok uzun süreli bir taciz süreci var. İşte asansör kapısını tutup bilmem neler falan. Sonra attığı saçma sapan mesajlar var."

BAŞKA SPİKERDEN "ÜÇLÜ İLİŞKİ" İDDİASI

Öte yandan 35 yaşındaki bir kadın spiker de soruşturma kapsamında ifade vermiş, Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullandığını ve Ersoy ile üçlü ilişki yaşadıklarını söylemişti.

Kimliği açıklanmayan spiker, Mehmet Akif Ersoy hakkında zorlama ya da örgüt kapsamında bir suçlama yöneltmemişti.

