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  1. 24 Nisan 2017 09:03

''Eşkiya Dünyaya Hüküdar Olmaz'' ödülleri sildi süpürdü

Altın Palmiye Ödülleri'nde ''Eşkiya Dünyaya Hüküdar Olmaz'' dizisi 4 ödülün sahibi oldu.

''Eşkiya Dünyaya Hüküdar Olmaz'' ödülleri sildi süpürdü
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Müzik, sinema ve televizyon dünyasının en iyilerinin belirlendiği Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu. Dizi alanında verilen 5 ödülün 4'ü ise ATV'de Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a gitti.

İşte ATV'nin efsane dizisine giden ödüller:

Yılın TV Dizisi: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ( ATV)

Yılın Erkek Dizi Oyuncusu: Oktay Kaynarca (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - ATV)

Yılın Kadın Dizi Oyuncusu: Deniz Çakır (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - ATV)

Yılın Yardımcı Dizi Oyuncusu: Turgay Tanülkü (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - ATV)

DİRİLİŞ BİR ÖDÜLDE KALDI

Eşkiya'nın en yakın rakibi ise TRT'nin efsane dizisi Diriliş Ertuğrul oldu, Driliş 5 ödülden sadece birini aldı. Yılın en iyi dizi yönetmeni ödülü, Diriliş'in yönetmeni Metin Günay'a gitti.

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