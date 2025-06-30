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Fatih Altaylı 5'inci cezaevi mektubunda AK Parti, MHP ve CHP'nin oy oranlarını açıkladı

Fatih Altaylı 5'inci cezaevi mektubunda AK Parti, MHP ve CHP'nin oy oranlarını açıkladı
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Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden yazdığı 5'inci mektubunda "CHP bugün Avrupa'nın oy oranı en yüksek siyasi partisi haline geldi" diyerek AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranının dibi gördüğünü duyurdu.

Gazeteci Fatih Altaylı, 20 Haziran Cuma günü kendi Youtube kanalında yayımladığı videosunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevine devam etmesine halkın yaklaşık yüzde 70’inin karşı olduğunu belirtmiş ve "Bu millet padişahını boğmuş bir millettir hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman" ifadelerini kullanmıştı.

Altaylı'nın bu ifadelerinin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise Altaylı’nın sözlerini paylaşarak, “Suyun ısınmaya başladığını” belirten bir yorum yaparak tepki göstermişti.

Daha sonra da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ''Cumhurbaşkanını tehdit'' suçundan Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatmıştı. Evinde gözaltına alınan Altaylı, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

O günden bugüne Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın her gün kendi Youtube kanalı için yazdığı mektupla "Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR" serisinden görüşlerini aktarmaya devam ediyor.

Bugün yayınlanan "Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR" serisinde Fatih Altaylı'nın cezaevinden yazdığı 5'inci mektubunu kızı Zeynep Altaylı okudu.

Zeynep Altaylı'nın okuduğu mektupta Fatih Altaylı, CHP'nin bugün görülecek Kurultay davasına ilişkin konuşmak istemediğini belirtirken, "CHP bugün Avrupa'nın oy oranı en yüksek siyasi partisi haline geldi" dedi.

Fatih Altaylı AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oy oranını açıklayarak şunları kaydetti:

"İktidar giderek zayıflıyor ve bu sürecek. Boş tencereden güçlü muhalefet yok. Haksızlıktan hukuksuzluktan büyük siyasi zafiyet yok. Tüm baskıya, tüm güce rağmen yüzde 28, ittifak halinde bile yüzde 40'ı bulmuyorlar. Güç sandıkta yani sizde, tadını çıkarın."

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Etiketler fatih altaylı boş koltuk oy oranı ak parti MHP CHP fatih altaylı yorumlayamıyor tadını çıkarın
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