Fatih Altaylı, Bakan Koca'ya şiirle sordu: Aşılar nerede?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Dünya Şiir Günü'nü kutladığı paylaşımına Türkiye'ye gelen Biontech aşılarının akibetini sorduğu bir şiir ile yanıt verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden dünya şiir gününü kutladığını söyleyen bir paylaşım yaptı. Koca'nın paylaşımının ardından Fatih Altaylı, Koca için bir şiir yazarak BionTech aşılarının nerede olduğunu sordu.

Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı "Dünya Şiir Günü" paylaşımında şunları söyledi:

"DÜN atmayı bugüne bıraktığım tweet: 21 Mart Dünya Şiir Günü, dün, bugün, yarın kutlu olsun. Her türlü virüse karşı şiir bünyeyi güçlendirir, unutmayalım."

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı ise Koca'nın bu paylaşımına gönderme yaparak bugünkü köşesinde şunları yazdı:

Birkaç gün önce de AB’nin Türkiye’ye yollandığını açıkladığı 1,5 milyon Biontech aşısının akıbetini sormuştum Sayın Sağlık Bakanı’na.

Biontech’ten gerçekten 1,5 milyon aşı çoktaaan geldi mi, geldiyse bu aşılar kimlere yapıldı diye.

Sayın Bakan buna yanıt vermedi ama Dünya Şiir Günü'nü kutladı sosyal medya üzerinden.

Madem öyle biz de basit bir şiirle soralım?

"Sayın Bakan Biontech’ler geldi mi?

Parti teşkilatı aşıları oldu mu?

Onlardan bize az da olsa kaldı mı?

Bu rezalet içinize sindi mi!"

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