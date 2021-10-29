Fatih Altaylı, Diyanet'e ateş püskürdü

Cumhuriyet'in ilanının 98. yıldönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ü anmayan Diyanet'e bir tepki de Fatih Altaylı'dan geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98'inci yıl dönümünde hazırladığı Cuma hutbesinde Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmaması tepki çekti.

Sosyal medya üzerinden tepkisini gösteren isimler arasında Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı da vardı.

"Diyanet İşleri ve başkanlık koltuğunu kirleten zat hakkındaki düşündüklerimi yazarsam çok büyük tazminat öder ve hapse girerim" ifadelerini kullanan Altaylı, "Ama siz içimden geçenleri anlarsınız" diye yazdı.

Cumhuriyet in ilanının yıldönümü İçin hazırlanan hutbede Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını geçirmeyen Diyanet İşleri ve Başkanlık koltuğunu kirleten zat hakkındaki düşündüklerimi yazarsam🤬🤬 çok büyük tazminat öder ve hapse girerim. Ama siz içimden geçenleri anlarsınız.🤬🤬🤬 — Fatih Altayli (@fatihaltayli) October 29, 2021

NE OLMUŞTU?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı bugün, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 ildeki camilerde okutulmak üzere hazırlanan Cuma hutbesinde Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk anılmadı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun kutlandığı bugünde Diyanet'in hutbesinin konusu Cumhuriyet değil, "yaşlılara saygı ve sevgi" oldu.

"Yaşlılarımıza Vefa, Rahmet ve Mağfiret Vesilemizdir" konulu hutbede büyükleri, anne ve babaları yalnız bırakmayıp ihtiyaçlarını karşılamanın önemine dikkat çekildi.

Hutbenin "Aziz Müslümanlar" denilerek seslenildiği son bölümünde ise günün anlam ve önemine değinildi. Ancak Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümü olduğu hatırlatılarak başlanan, 3 cümleden oluşan ilgili bölümde Atatürk'e yer verilmedi.