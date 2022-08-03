  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Fatih Altaylı ile Caner Özyurtlu'nun bu diyaloğu gündem oldu

Fatih Altaylı ile Caner Özyurtlu'nun bu diyaloğu gündem oldu

Başarılı oyuncu Caner Özyurtlu'nun katıldığı Fatih Altaylı'nın Bire Bir adlı televizyon programına ikili arasında geçen bu diyalog damgasını vurdu.

Fatih Altaylı'nın sunduğu Bloomberg'te yayınlanan Bire Bir programına katılan oyuncu Caner Özyurtlu'nun sözleri, sosyal medyada gündem oldu.

Programın bir bölümünde Fatih Altaylı , Caner Özyurtlu'ya "Nasılsın?" diye soruyor ve Özyurtlu 'Çok kötüyüm, kim iyi ya? İyi diyenle iletişimi keserim' diyor.

Altaylı'nın 'Hiçbir şeyi çok ciddiye almam' sözlerine ise Özyurtlu, "Hiçbir şeyi ciddiye almamak için bazı şeylere sahip olmak gerekiyor. Ben onlara sahip değilim, mesela bir eve sahip değilim, böyle olunca her şey geçer olmuyor" diye karşılık veriyor.

Etiketler fatih altaylı bloomberg bire bir caner özyurtlu canlı yayın tartışma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'de skandal iddia: ''Partiden ayrılmak isteyenlere videolu şantaj yapılıyor'2
Meteoroloji'den bunaltan sıcaklar sonrası, şiddetli yağış uyarısı
Enflasyon açıklandı, Ağustos 2022 kira zam oranı belli oldu
TÜİK Temmuz ayı tüketici enflasyonunu açıkladı
29 Haziran'da en kısa gün rekoru kırıldı! Bilim insanlarından korkutan uyarı
Dünyanın takip ettiği gemi İstanbul'da! Denetim başladı
İşte dolar, Euro ve altının enflasyon rakamlarına ilk tepkisi
Erdoğan ''Varsın gidiyorlarsa gitsinler'' demişti; rekora koşuyor
Kötünün kötüsüne hazır olun! Elektronik her şey duracak, elektrik santralleri tehlikede
İranlı suikast timinin İstanbul'daki keşif görüntüleri ortaya çıktı