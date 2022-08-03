Fatih Altaylı ile Caner Özyurtlu'nun bu diyaloğu gündem oldu

Başarılı oyuncu Caner Özyurtlu'nun katıldığı Fatih Altaylı'nın Bire Bir adlı televizyon programına ikili arasında geçen bu diyalog damgasını vurdu.

Fatih Altaylı'nın sunduğu Bloomberg'te yayınlanan Bire Bir programına katılan oyuncu Caner Özyurtlu'nun sözleri, sosyal medyada gündem oldu.

Programın bir bölümünde Fatih Altaylı , Caner Özyurtlu'ya "Nasılsın?" diye soruyor ve Özyurtlu 'Çok kötüyüm, kim iyi ya? İyi diyenle iletişimi keserim' diyor.

Altaylı'nın 'Hiçbir şeyi çok ciddiye almam' sözlerine ise Özyurtlu, "Hiçbir şeyi ciddiye almamak için bazı şeylere sahip olmak gerekiyor. Ben onlara sahip değilim, mesela bir eve sahip değilim, böyle olunca her şey geçer olmuyor" diye karşılık veriyor.