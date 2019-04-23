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  3. 23 Nisan 2019 08:37

Fatih Altaylı Nagehan Alçı'yı ti'ye aldı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İBB Başkanı İmamoğlu'na sürekli uyarıda bulunan Nagehan Alçı'yı köşe yazısında ti'ye aldı.

Fatih Altaylı Nagehan Alçı'yı ti'ye aldı
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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı 'uyarıların' ardından Fatih Altaylı bir yazı kaleme alarak Alçı'yı ti'ye aldı.

Habertürk yazarı, hükümete yakınlığı ile bilinen Nagehan Alçı, Ekrem İmamoğlu'nun önce derbiye gitmemesi gerektiğini yazdı. Ardından Maltepe'de gerçekleşen 'Yeni Bir Başlangıç' mitinginin İmamoğlu'na zarar vereceğini yazdı.

Nagehan Alçı'nın Ekrem İmamoğlu uyarılarını Fatih Altaylı köşesine taşıdı. 

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Aslında Sevgili Alçı “Seçime girme” diyecekti ama bu sonucu tahmin etmediği için demedi."  ifadelerini kullandı. 

İşte Altaylı'nın yazısından ilgili bölüm:

Telafi

Nagehan Alçı kardeşimiz İmamoğlu’na sürekli olarak “Onu yapma. Bunu yapma, oraya gitme, buraya gitme” demeyi görev edindi.

Önce maça gitmemesi gerektiği söyledi.

Sonra miting yapmaması gerektiğini.

Aslında Sevgili Alçı “Seçime girme” diyecekti ama bu sonucu tahmin etmediği için demedi.

Şimdi onu telafi etmeye çalışıyor.

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