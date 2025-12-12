  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Fatih Altaylı pes etti! Cezaevi sonrası için aldığı radikal kararı duyurdu

Fatih Altaylı pes etti! Cezaevi sonrası için aldığı radikal kararı duyurdu

Fatih Altaylı pes etti! Cezaevi sonrası için aldığı radikal kararı duyurdu
Güncelleme:

"'Cumhurbaşkanına tehdit'" suçlamasıyla tutuklanan ve 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Fatih Altaylı, Ekim ayında son verdiği Youtube yayınlarına yeniden başlamıştı. Ancak Fatih Altaylı cezaevinden çıktıktan sonra günlük siyasi yorumculuğa son vereceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'tehdit ettiği' iddiasıyla haziran ayında tutuklanan ve yargılandığı davanın 26 Kasım'da görülen celsesinde 4 yıl 2 ay hapis cezası alan gazeteci Fatih Altaylı, ilk duruşma sonrasında ara verdiği YouTube yayınlarına geri dönmüştü.

Mevcut infaz düzenlemesine göre Altaylı'nın yaklaşık 8 ay daha cezaevinde kalması bekleniyor.

İddianamede, Altaylı’ya Türk Ceza Kanunu’ndaki “Cumhurbaşkanına fiili saldırıdan bahisle tehdit” düzenlemesine atıf yapılarak, yalnızca tehdit suçundan 2 yıla kadar hapis öngören klasik düzenleme yerine, ağır ceza mahkemesinde “5 yıldan az olmamak kaydıyla” hapis cezası talep edilmişti. Tutukluluk halinin devam edeceğini öğrenen Altaylı, elindeki kağıtları havaya fırlatarak salondan ayrılmıştı.

Silivri'de Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve Youtube yayınlarına 6 Ekim'de  ara veren Fatih Altaylı 4 yıl 2 ay hapis cezası almasının ardından, Altaylı'nın kanalında 'Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR' serisinde yaklaşık 2 aylık aranın ardından 1 Aralık'ta Adalet başlıklı bir video yayınlamıştı.

Altaylı, cezaevinden çıktıktan sonra nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin en net açıklamasını yaptı. Altaylı, yıllardır sürdürdüğü günlük siyasi yorumculuğa son vereceğini duyurdu.

Gazeteci ve Halk TV Yazarı İsmail Saymaz, tutuklu gazeteciler Fatih Altaylı ve Merdan Yanardağ'ı Silivri'de ziyaret etti. Saymaz, Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında detayları aktardı.

Altaylı’nın cezaevinde iyi olduğunu, “Bir mesajın var mı?” diye sorduğunu belirten Saymaz, şunları aktardı:

"Yani o işte bir 7 ay daha kalacağını, 7-7,5 ay daha kalacağını düşünüyor. Dedi ki çıktıktan sonra günlük siyasi nitelikte yorum programlarına devam etmeyeceğim.”

Saymaz, Fatih Altaylı'nın bu kararı “siyasi iklimin müsait olmadığını düşündüğü” için aldığını belirtti.

 

 

 

text-ad
Etiketler fatih altaylı yorumlayamıyor yorumluyor yorumlamıyor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da ilkokulda korkunç iddia: Zehirleme girişimi mi, komplo mu ? 1 kişi tutuklandı... İstanbul'da ilkokulda korkunç iddia: Zehirleme girişimi mi, komplo mu ? 1 kişi tutuklandı... Hakan Sabancı'dan ayrılan Hande Erçel hakkında olay olan yeni bir aşk iddiası Hakan Sabancı'dan ayrılan Hande Erçel hakkında olay olan yeni bir aşk iddiası Türkiye bir değerini daha kaybetti... Türkiye bir değerini daha kaybetti... İstanbul'da İSPARK ücretlerine dev gibi bir zam geldi! İstanbul'da İSPARK ücretlerine dev gibi bir zam geldi! Hafta sonu bir tarafta yaz diğer tarafta kış havası var: İşte yağış beklenen illerimiz! Hafta sonu bir tarafta yaz diğer tarafta kış havası var: İşte yağış beklenen illerimiz! Dev tünelde herkesi şaşırtan anlar: Anne ayı ve yavruları EDS'ye yakalandı! Dev tünelde herkesi şaşırtan anlar: Anne ayı ve yavruları EDS'ye yakalandı! Arabeskin kraliçesi Güllü'nün şüpheli ölümünde şoke eden bir ayrıntı daha... Arabeskin kraliçesi Güllü'nün şüpheli ölümünde şoke eden bir ayrıntı daha... Miras uğruna annesini, babasını ve ağabeyini öldürüp intihar süsü vermiş! Miras uğruna annesini, babasını ve ağabeyini öldürüp intihar süsü vermiş! Samsunspor, AEK'ya direnemedi; 1-0 öne geçtiği maçta sahadan mağlup ayrıldı! Samsunspor, AEK'ya direnemedi; 1-0 öne geçtiği maçta sahadan mağlup ayrıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 üniversitenin rektörü değişti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 üniversitenin rektörü değişti
Arkadaşını öldürüp, yaraladığı sevgilisini 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulundu! Arkadaşını öldürüp, yaraladığı sevgilisini 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulundu! Eurovision şampiyonundan 'İsrail' protestosu: Ödülünü iade etti Eurovision şampiyonundan 'İsrail' protestosu: Ödülünü iade etti Fenerbahçe'den Norveç deplasmanında farklı galibiyet! Fenerbahçe'den Norveç deplasmanında farklı galibiyet! Yürekleri ağızlara getiren anlar kamerada... Balkonda asılı kalan çocuğu kurtardı Yürekleri ağızlara getiren anlar kamerada... Balkonda asılı kalan çocuğu kurtardı Zincirleme faciada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti! Zincirleme faciada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti! 2023 seçimlerinin sonuçlarını doğru tahmin eden firma son seçim anketinin açıkladı 2023 seçimlerinin sonuçlarını doğru tahmin eden firma son seçim anketinin açıkladı TBMM'deki stajyer kız öğrenciye cinsel istismarda şüpheli tutuklandı! TBMM'deki stajyer kız öğrenciye cinsel istismarda şüpheli tutuklandı! ''Köygöçüren'' yüzünden 16 yaşındaki bir çocuk ölümden döndü! ''Köygöçüren'' yüzünden 16 yaşındaki bir çocuk ölümden döndü! Biri 18 diğeri 19 yaşındaki iki gencin ''kız meselesi'' tartışması cinayetle bitti! Biri 18 diğeri 19 yaşındaki iki gencin ''kız meselesi'' tartışması cinayetle bitti!