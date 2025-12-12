Fatih Altaylı pes etti! Cezaevi sonrası için aldığı radikal kararı duyurdu

"'Cumhurbaşkanına tehdit'" suçlamasıyla tutuklanan ve 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Fatih Altaylı, Ekim ayında son verdiği Youtube yayınlarına yeniden başlamıştı. Ancak Fatih Altaylı cezaevinden çıktıktan sonra günlük siyasi yorumculuğa son vereceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'tehdit ettiği' iddiasıyla haziran ayında tutuklanan ve yargılandığı davanın 26 Kasım'da görülen celsesinde 4 yıl 2 ay hapis cezası alan gazeteci Fatih Altaylı, ilk duruşma sonrasında ara verdiği YouTube yayınlarına geri dönmüştü.

Mevcut infaz düzenlemesine göre Altaylı'nın yaklaşık 8 ay daha cezaevinde kalması bekleniyor.

İddianamede, Altaylı’ya Türk Ceza Kanunu’ndaki “Cumhurbaşkanına fiili saldırıdan bahisle tehdit” düzenlemesine atıf yapılarak, yalnızca tehdit suçundan 2 yıla kadar hapis öngören klasik düzenleme yerine, ağır ceza mahkemesinde “5 yıldan az olmamak kaydıyla” hapis cezası talep edilmişti. Tutukluluk halinin devam edeceğini öğrenen Altaylı, elindeki kağıtları havaya fırlatarak salondan ayrılmıştı.

Silivri'de Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve Youtube yayınlarına 6 Ekim'de ara veren Fatih Altaylı 4 yıl 2 ay hapis cezası almasının ardından, Altaylı'nın kanalında 'Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR' serisinde yaklaşık 2 aylık aranın ardından 1 Aralık'ta Adalet başlıklı bir video yayınlamıştı.

Altaylı, cezaevinden çıktıktan sonra nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin en net açıklamasını yaptı. Altaylı, yıllardır sürdürdüğü günlük siyasi yorumculuğa son vereceğini duyurdu.

Gazeteci ve Halk TV Yazarı İsmail Saymaz, tutuklu gazeteciler Fatih Altaylı ve Merdan Yanardağ'ı Silivri'de ziyaret etti. Saymaz, Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında detayları aktardı.

Altaylı’nın cezaevinde iyi olduğunu, “Bir mesajın var mı?” diye sorduğunu belirten Saymaz, şunları aktardı:

"Yani o işte bir 7 ay daha kalacağını, 7-7,5 ay daha kalacağını düşünüyor. Dedi ki çıktıktan sonra günlük siyasi nitelikte yorum programlarına devam etmeyeceğim.”

Saymaz, Fatih Altaylı'nın bu kararı “siyasi iklimin müsait olmadığını düşündüğü” için aldığını belirtti.