Fatih Altaylı'dan bağış kampanyasıyla ilgili ilginç yazı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, köprü paraları işaret edererek, "Tekalif-i Milliye yani Milli Yükümlülük mantığı ile yapılan yardımların 1 milyar 800 milyon TL olduğu söylenmişti son olarak. Meğer Milli Yükümlüğümüz bu ödemeleri yapmakmış." dedi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında Erdoğan'ın başlattığı koronavirüs adına toplanacak olan bağış kampanyasına yönelik bir yazı kaleme aldı.

Geçiş garantisine dayalı projelere yönelik değerlendirmelerede bulunan Altaylı, "Tekalif-i Milliye yani Milli Yükümlülük mantığı ile yapılan yardımların 1 milyar 800 milyon TL olduğu söylenmişti son olarak. Meğer Milli Yükümlüğümüz bu ödemeleri yapmakmış." dedi ve ekledi:

"Dişimizi sıkıp biraz daha yardım edebilirsek yani yaklaşık bir 800 milyon TL daha bağış yaparsak, Osmangazi Köprüsü’nün ve İstanbul-İzmir Otoyolu’nun bu yıl kamu tarafından ödenecek 2,6 milyar TL’sini toplamış oluruz mesela. "

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Birkaç gündür “Geçiş garantisine dayalı projeler de indirim yapsın. Mücbir sebep var, millet sokağa çıkmıyor” diyorum.

Bu önerime yanıtı aldım sonunda. Ankara büromuzdan Olcay Aydilek yazdı.

Bu projelere ödemede bir sorun olmayacakmış.

İndirim mindirim yok. Erteleme, öteleme yok.

Paralarını takır takır ya da tıkır tıkır alacaklar.

İster geçip bizzat ödeyin, isterseniz o yolları, o köprüleri hiç görmediğiniz halde sizin cebinizden çıksın.

O paralar ödenecek. “Şanslı müteahhitler” paralarını alacak.

Tekalif-i Milliye yani Milli Yükümlülük mantığı ile yapılan yardımların 1 milyar 800 milyon TL olduğu söylenmişti son olarak.

Meğer Milli Yükümlüğümüz bu ödemeleri yapmakmış.

Dişimizi sıkıp biraz daha yardım edebilirsek yani yaklaşık bir 800 milyon TL daha bağış yaparsak, Osmangazi Köprüsü’nün ve İstanbul-İzmir Otoyolu’nun bu yıl kamu tarafından ödenecek 2,6 milyar TL’sini toplamış oluruz mesela.

Bir 800 milyoncuk daha toplamamız gerekiyor.

Yetecek mi?

Yetmez ama evet.

Çünkü bir de Kuzey Marmara Otoyolu’nun açılan kesimi için kamunun yapması gereken yaklaşık bir 600-650 milyon TL daha var.

Yani biraz daha Tekalif-i Milliye gerekiyor.

Havaalanları, mavaalanlarını saymıyorum bile.

Ama neyse üzülmeyin.

Dün Olcay Aydilek yazdı.

Bunların parası zaten hazırmış.

Bütçede...