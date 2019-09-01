Fatih Altaylı'dan bir Diyanet tepkisi daha !

Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında Diyanet'i eleştirmesinin ardından kendisine gelen maillere tepki gösterdi.

Fatih Altalı'nın 'Kalana zabıt, ölene tabut' başlıklı yazısının söz konusu bölümü şöyle oldu:

Ter-bi-ye

Ne yalan söyleyeyim, bugün pek yazı yazasım yoktu.

Nedenini bilmediğim bir keyifsizlik.

Kim bilir belki de, dün Diyanet İşleri ile ilgili yazımdan sonra Mustafa Kemal Atatürk’e ve onu savunduğum için bana, bazılarının yolladığı “Nankörlük” dolu, “cehalet” dolu ve hatta “Kin dolu” mailler kaçırdı tadımı.

Yahu arkadaşlar; biz size Atatürk’ü sevin demiyoruz.

İstemiyorsanız sevmeyin.

Yemin ederim ki, onun pek umurunda olmaz.

Söylediğimiz tek şey var, "Nankörlük etmeyin" bir, "Terbiyesizlik etmeyin" iki.

Meselâ ben de bir sürü kişiyi sevmiyorum.

Üstelik bunlar benim vatanımın kurtarılmasına önderlik etmiş, kurulmasına sebep olmuş insanlar falan değil.

Dünyanın saygısını kazanmış kişiler de değiller bunlar.

Hatta bazıları başlarında oldukları kurumları bile yönetmekten aciz, beceriksiz, cahil kişiler.

Ben bunlara bile hakaret etmiyorum.

Bir borcum, minnettar olmamı gerektirecek bir icraatları olmadığı için nankörlük etmediğimi söyleyecek bir durum yok.

Ama yine terbiyesizlik etmiyorum.

Sizden de tek istediğim bu.

Mümkünse bir nebze terbiye.

Belki size yabancı bir kelime.

Ama hâlâ öğrenebilirsiniz.

Zor değil.

İsterseniz heceleyeyim!