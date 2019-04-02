Fatih Altaylı'dan bomba ''yeni parti'' iddiası

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Beşir Atalay, Suat Kılıç, Mehmet Şimşek, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun ismini verip "Davutoğlu'nun çok hızlı bir biçimde harekete geçeceği yolunda bilgiler, kulisler geliyor." dedi. Altaylı, kabinede değişikliklerin olacağını da öne sürdü.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, seçimin ardından kaleme aldığı yazıda, yeni parti iddialarıyla ilgili olarak bir kulis bilgisi verdi. Altaylı, Beşir Atalay, Suat Kılıç, Mehmet Şimşek'in, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yanında yer alacağını vurgulayıp tarih verdi.

Altaylı, 31 Mart Yerel Seçimi'nin ardından kaleme aldığı yazıda, "Bu ay içinde o cepheden bazı hamleler gelebilir" deyip "İktidar kanadında ise hükümette bazı bakanlıklarda değişimler olabileceği, bazı bakanların görev yerinin değişebileceği konuşuluyor" açıklamasına yer verdi.

Fatih Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"BU AY İÇİNDE O CEPHEDEN BAZI HAMLELER GELEBİLİR"

"Bu seçim sonuçları bir süredir konuşulan "yeni" partilerin kurulumunu nasıl etkiler? Burada tahminden çok duyumlarımı paylaşmak isterim. Davutoğlu'nun çok hızlı bir biçimde harekete geçeceği yolunda bilgiler, kulisler geliyor. Bu ay içinde o cepheden bazı hamleler gelebilir."

"3 İSİMDEN BABACAN'A DESTEK"

"Babacan tarafında ise yine gelen duyumlara göre "3 ay bekleyelim ve Cumhurbaşkanı'nın hamlelerini görelim" eğilimi ağır basıyormuş. Bu arada Beşir Atalay, Suat Kılıç ve Mehmet Şimşek de Babacan'ın yanında yer alacaklar diye ciddi bir bilgi geldi."

"BAZI BAKANLARIN GÖREV YERİNİN DEĞİŞEBİLECEĞİ KONUŞULUYOR"

"3 ay uzun süre ama çok da uzun değil. Göreceğiz." diyen Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"İktidar kanadında ise hükümette bazı bakanlıklarda değişimler olabileceği, bazı bakanların görev yerinin değişebileceği konuşuluyor. Özellikle de yerel seçim sonuçlarına bağlı olarak."

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