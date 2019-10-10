Fatih Altaylı'dan şaşırtan ''OHAL'' yorumu !

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna başlattığı ‘Barış Pınarı Harekâtı’nın iç politik etkilerinin de olacağını bugünkü köşesinde yazdı.



Altaylı, sosyal medyada Güneydoğu’da ‘provokatif’ bazı eylemlerin oluşacağı iddiasının dolaştığını belirterek, “Bazı siyasetçilerin ortaya koyacağı söylemlerle gerilecek bir ortam ve sonrasında oluşacak bir tepki Türkiye’yi yeni bir OHAL dönemine taşıyabilir” dedi.

Altaylı yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Bunun tahrik edileceğine fazla şüphem yok. Böyle bir gerilim yaratmak, HDP’nin üzerine gidilmesini sağlamak ve belki yapılacak yeni tutuklamalar ve ilan edilecek yeni bir OHAL ile Türkiye’nin uluslararası alanda daha da kötü duruma düşmesini sağlamak. Bunun hem içeriden, hem dışarıdan tahrik edileceğini düşünmek fazlaca “şüpheci” olmayı gerektirmiyor”