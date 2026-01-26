Fatih Altaylı'dan tahliye olduktan sonra ilk video: Gözaltına alındığı anları anlattı

Kendi Youtube kanalında yaptığı bir açıklama nedeniyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verildikten sonra da tutukluluğunun 190. gününde tahliye edilen Fatih Altaylı tahliye olduktan sonra ilk videosunu paylaştı. Altaylı, evinden alınırken ailesiyle vedalaşmasına izin verilmediğini, telefonla eşini aramasına da engel olunduğunu belirterek, "Vedalaşma fırsatım bile olmadı" diye konuştu.

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi Youtube kanalında 20 Haziran Cuma günü yayımladığı videosunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevine devam etmesine halkın yaklaşık yüzde 70’inin karşı olduğunu belirtmişti. Altaylı, bu durumu değerlendirirken “Bu millet padişahını boğmuş bir millettir hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman” ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ''Cumhurbaşkanını tehdit'' suçundan Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatmıştı. Evinde gözaltına alınan Altaylı, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne konulan gazeteci Fatih Altaylı hakkında 5 yıldan az olmamak şartıyla iddianame düzenlenmişti.

26 Kasım günü görülen karar duruşmasında Fatih Altaylı ‘cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılarak adli kontrol hükümleri yetersiz kalacağından tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

29 Aralık 2025 tarihinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi suçun niteliği, delillerin toplanmış oluşu, kaçma şüphesinin bulunmayışı ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi değerlendirilerek Fatih Altaylı'nın tahliyesine karar verdi.

Tutukluluğunun 190. gününde 29 Aralık’ta tahliye edilen Fatih Altaylı tahliyesinden yaklaşık 1 ay sonra Youtube kanalından ilk videosunu yayınladı.

Daha önce tahliye olduktan sonra Youtube'a döneceğini ancak siyaset ile ilgili değerlendirme yapmayacağını açıklayan Fatih Altaylı, "Bana kimse yazı yazmazsan bırakırız filan demedi, imada bulunmadı. İçeride pek çok siyasetçi bana tavsiyelerde bulundu. 'Aman şunu deme' muhalif siyasetçilerden bahsediyorum. İktidar kanadından benimle pazarlık yapan ne bir avukat, temsilci, delege söz konusu değildi. O konuda kimsenin kafasında soru işareti olmasın" dedi.

Altaylı "Cezaevi sürecinden sonra ne düşünüyor?" sorusunu yanıtladı, peş peşe operasyonlar olması gerektiğini söyledi.

Gözaltına alındığı ilk günü anlatan Altaylı, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

Tam Haziran başıydı. Haziran sonuydu pardon. Evde Zeynep'e yaprak sarması yapıyordum. Çok sevdiği için. Ne yemek yapayım demiştim. Yaprak sarması istemişti. Evde yaprak sarması yaptım. Onu tencereye dizdim. Ocağa koydum.

O sırada bizde bir yabancı öğrenci kalıyordu. İşte zaman zaman yurt dışından bize öğrenciler gelip kalırlar. Burada bir düzen kuruncaya kadar işte onlara ev ayarlayacak, okul yurdu ayarlayacak falan böyle. Yurt dışından kimi doktora öğrencisi kimi başka bir şey yapan öğrenciler gelip böyle bazen bir hafta bazen 15 gün bizim evde kalırlar.

Çünkü ben seviyorum öğrencileri esnek olmayı. Özellikle bu işte doktora doktora düzeyde öğrenciler gelince iyi de oluyor. Evde de bir Güney Afrikalı öğrenci vardı. İki gün önce gelmişti. Onunla da işte akşam yemeği hazırlığı yapıyorduk. Kapı çaldı. Kapıyı açtım. Karşımda 5-6 tane polis merdivende duran birkaç polis. Tam sayılarını hatırlamıyorum. 8 kadardı galiba. Ondan sonra Fatih Bey İyi akşamlar dediler. Görünce hemen Hazır mıyım? dedim.

Evet lütfen dediler. Dedim ki gidip giyineyim dedim. Çünkü üstümde beyaz bir pantolon lacivert bir gömlek vardı. Dedi ki içeri giremezsiniz. Niye giremiyorum dedim. Dediler ki hayır. Peki dediğim ya pijamayla olsaydım ne olacaktı. Ona bir cevap alamadım açıkçası. Neyse telefonunuzu getirin dediler. İçerden telefonumu eşiniz getirdiler.

Hande evde yoktu o sırada. O da ablasıyla beraber Bodrum'a gitmişti. Telefonumu getirdiler evde çalışan yardımcımız. Telefonu getirdi. Dedim yanıma eşya falan bir şey pasayım. Yok dedi Fatih Bey böyle geliyorsunuz. İyi. Evdekiler vedalaşma fırsatım bile olmadı. Hatta telefonumla da eşime arama fırsatım da olmadı ona da izin verilmedi.

Aşağı indik. Kapının önüne indik. 3 tane ekip arabası vardı. Bir önünde bir arkada bir de ortada. Ortadaki araca beni aldılar. Son derece kibar. Son derece terbiyeli en ufak bir ne diyeyim böyle kötü tavır falan yok. Bindik oraya bir kelepçe falan da takmadılar."